日陸外長加速協調雙方領導人年內互訪事宜

2018年08月03日 10:15 中時 黃菁菁

日本外務大臣河野太郎2日與大陸國務委員兼外交部長王毅在新加坡舉行會談，兩人同意將針對日本首相安倍晉三今年內訪問大陸，以及之後大陸國家主席習近平訪日之事加速協調。

《每日新聞》報導，兩國政府已在協調有關安倍10月訪問大陸的事宜，這將是日本首相睽違7年的訪日。除了出席國際會議之外，日相訪問大陸是自2011年12月前首相野田佳彥訪問大陸以來。但安倍訪陸的前提是，必須在9月的自民黨總裁(黨魁)選舉中勝出，再度連任首相。

陸日外長2日會談了約35分鐘，雙方一致認為，大陸總理李克強5月訪日行成功。王毅表示，「日中關係回到正常的軌道，希望能維持好的局面」。

針對大陸推動的現代絲路經濟圈「一帶一路」之構想，雙方同意，將努力讓民間的合作更加具體化，同時在第3國推動基礎設施的投資、在人工智能(AI)等創新領域深化合作。

在北韓問題上，河野強調，「兩國加強北韓等問題的協商，乃符合國際社會的期待」。雙方確認了，將在北韓無核化問題上繼續合作。

河野同時針對大陸公務船「入侵尖閣諸島（釣魚台列嶼) 週邊領海」以及大陸在兩國中間線附近開發油氣田之事表示擔憂，並提出「有必要改善狀況」。針對大陸在南海上開發軍事據點之南海局勢，王毅表示，「已朝穩定的方向發展」。

河野之後也與南韓外交部長康京和舉行會談，雙方再度確認，有關北韓問題仍需美日韓3國緊密合作。河野還提出慰安婦問題，並強調2015年日韓兩國達成慰安婦協議之重要性。

(中時 )