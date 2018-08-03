怕吃到致癌血壓藥 用圖比對秒懂

2018年08月03日 11:02 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

大陸生產的血壓藥原料日前傳出含有致癌成分，不料事隔一個月，又爆4款血壓藥也受污染，引起國內高度關注。由於坊間血壓藥種類多，病患一時之間也霧煞煞，是否已服用出包的血壓藥。對此，食藥署提供4款血壓藥圖示，讓使用者可以加以辨識，有服用血壓藥的民眾趕快比對藥盒，就可立知自己的血壓藥是否中鏢了。

食藥署藥品組副組長祁若鳳表示，7月份食藥署全面清查發現，又有4款血壓藥也使用致癌成分的原料藥。她指出，「中國大陸珠海潤都製藥公司」生產的valsartan原料藥也在生產過程中產生NDMA不純物，而該原料藥使用於我國生達化學製藥股份有限公司共4項藥品，包含「生達舒心樂膜衣錠 160毫克」、「生達舒心樂膜衣錠 80毫克」、「得平壓膜衣錠5/80毫克」、「利壓舒膜衣錠80/12.5毫克」，4項藥品共生產51批，其中已出貨的49批(約2421萬顆)立即回收，未出貨2批禁止出貨。

食藥署主動調查國內的其他原料藥，是因為7月初時爆發中國浙江華海製藥公司原料藥valsartan纈沙坦，驗出含有物致癌成分的不純物「N-亞硝基二甲胺」（NDMA），當時台灣共有6款血壓學名藥都中鏢，因此推估還有類似製成的原料藥也有可能會產生NDMA，因此揪出4款血壓藥也出包。

(中時電子報)