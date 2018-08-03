三峽幼童溺水 消保官認幼兒園教師應負較大責任

新北市政府公安平台上午前往三峽景觀餐廳會勘調查責任歸屬。（陳俊雄攝）

友善列印
中時

三峽有木里景觀餐廳2日傳出3歲男童溺斃案，新北市政府啟動公安平台並於3日上午前往聯合稽查，發現業者有多處違規，將在釐清後要求業者改善。

至於幼童溺水責任部分，新北市政府消保官表示，無論是消防池或戲水池，只要有民眾可以遊憩，業者就應該負起管理責任。但從現場表示來看，兩個水池有不同出入口，且有標示，幼兒園教師應該要負起較大責任。

昨日三峽傳出3歲幼童溺斃案件，新北市政府立刻啟動公安平台，由消防局、工務局、教育局、地政局、區公所及農委會林務局等單位，共同前往景觀餐廳會勘。

地政局指出，該餐廳僅有原先申請的民宿建物合法，其他部分疑似違規；林務局則指出，餐廳並未佔用國有土地。

對於溺水責任部分，業者喊冤表示當地為「消防池」，且有標示兒童應由家長陪同才能下水。且案發當時有小朋友目睹幼童溺水卻沒呼救，幼兒園疏忽才會發生憾事。

對此消防局表示，以目前規範並無消防池必要；消保官則指出，只要供民眾戲水，業者就應該負有管理責任。

但消保官認為，現場二個深淺不同的水池有不同出入口，且有標示及適當區隔，幼兒園教師應該要負起較大責任。

公安平台發言人、消防局科長程昌興指出，針對違建部分將由工務局清查，幼兒園疏失由教育局處理，市府各局處也會深入了解是否還有其他疏失。

(中時 )

塑化劑案消基會求償 判廠商賠償3… 劈腿男嗆「門鎖好」 前女友回8字…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。