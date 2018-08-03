三峽幼童溺水 消保官認幼兒園教師應負較大責任

2018年08月03日 11:30 中時 陳俊雄

三峽有木里景觀餐廳2日傳出3歲男童溺斃案，新北市政府啟動公安平台並於3日上午前往聯合稽查，發現業者有多處違規，將在釐清後要求業者改善。

至於幼童溺水責任部分，新北市政府消保官表示，無論是消防池或戲水池，只要有民眾可以遊憩，業者就應該負起管理責任。但從現場表示來看，兩個水池有不同出入口，且有標示，幼兒園教師應該要負起較大責任。

昨日三峽傳出3歲幼童溺斃案件，新北市政府立刻啟動公安平台，由消防局、工務局、教育局、地政局、區公所及農委會林務局等單位，共同前往景觀餐廳會勘。

地政局指出，該餐廳僅有原先申請的民宿建物合法，其他部分疑似違規；林務局則指出，餐廳並未佔用國有土地。

對於溺水責任部分，業者喊冤表示當地為「消防池」，且有標示兒童應由家長陪同才能下水。且案發當時有小朋友目睹幼童溺水卻沒呼救，幼兒園疏忽才會發生憾事。

對此消防局表示，以目前規範並無消防池必要；消保官則指出，只要供民眾戲水，業者就應該負有管理責任。

但消保官認為，現場二個深淺不同的水池有不同出入口，且有標示及適當區隔，幼兒園教師應該要負起較大責任。

公安平台發言人、消防局科長程昌興指出，針對違建部分將由工務局清查，幼兒園疏失由教育局處理，市府各局處也會深入了解是否還有其他疏失。

(中時 )