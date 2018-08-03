愛不愛新北看顏色 藍議員批：小英是恐怖情人

2018年08月03日 11:27 中時 葉德正

蔡英文、蘇貞昌欠、欠、欠！國民黨新北市議員參選人3日再度舉行「與神同刑」記者會，包括廖先翔、陳偉杰、葉元之與王威元，列出民進黨新北市長參選人蘇貞昌與蔡英文總統諸多罪狀，更大吃牛舌餅，要蘇蔡小心「拔舌地獄」，更要求4日蔡英文到新北市為蘇貞昌站台時，要給新北市民一個交代；蘇貞昌競選辦公室回應，記者會不知所云，通靈的人才看得懂。

陳偉杰說，蔡英文當年在新北市選舉時，說最愛的是新北市，但在新北敗選後，當上總統對新北市的總總作為，到底是不是在報復新北市民？直呼蔡英文簡直是「恐怖情人！」

陳偉杰說，民進黨政府的前瞻補助在新北市是虛晃一招，軌道建設新北市只分800多億，不管是三鶯線、淡海輕軌、安坑輕軌，都是原本執行的計畫，到底哪裡算增加前瞻建設預算？且地方負擔比新北市負擔高達62％，不知道蔡英文到底哪裡愛新北市民？

葉元之則說，2010年蘇貞昌為了選台北市長在保生大帝面前發誓，打亂蔡英文的台北市長之路，蘇更曾向AIT官員抱怨蔡英文領導能力，蘇貞昌的立委女兒蘇巧慧，更透過國會改革議長中立化給英派的蘇嘉全難堪。

葉元之也說，蘇勝選將架空蔡，蘇、蔡4日合體根本是貌合神離，且蘇還把新北市2012年推出的萬里蟹品牌15億商機攬在身上，一直騙。

「新北市民森七七！」王威元則說，新北市統籌分配款是六都最後一名，新北市總共有400萬人口，承擔直轄市所有責任，每年少拿150億，7年少了快1000億，卻沒有拿到應有的預算，既然蘇貞昌這麼會打電話，趕快打電話給「賴功德」把欠我們市民的1000億趕快還回來。

廖先翔則說，過去北海岸、東北角地區因採煤，天空總是灰濛濛一片，但蔡政府卻要在深澳地區蓋深澳燃煤電廠，燃煤電廠就像無形的刀，不知哪一天會傷害市民，日本日前豪大雨與熱浪，造成近百人死亡，殷鑑未遠，蔡政府違反國際潮流，罔顧國人健康，將被世界輿論、國際輿論唾棄。

廖先翔更說，新北市滿城盡是蘇貞昌的政績，他懷疑蘇老縣長是不是有韓國血統，什麼都是他的，他也呼籲蘇老縣長若能盡快放棄韓國國籍，不然可能要叫他一聲「歐爸」。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜輔選團隊這樣的記者會，試圖轉移外界對於侯友宜在上海說謊的焦點，整場穿鑿附會，不知所云，真的只有通靈的人才看的懂。

(中時 )