可口可樂登上台北101 打造史上最高展覽

可口可樂在台北101觀景台89樓打造50周年特展。攝影／劉馥瑜

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可口可樂50周年特展，展出聯名大同電鍋等特色周邊商品，及代表性瓶罐包裝。攝影／劉馥瑜
可口可樂聯名手機，非常有時代感，現已是古董級收藏品。攝影／劉馥瑜
可口可樂與麥當勞聯名的吉祥如意罐，也是許多藏家的收藏。攝影／劉馥瑜
可口可樂台北101展區至8月26日止，購買觀景台門票即可參觀。攝影／劉馥瑜

知名飲料大廠可口可樂歡慶在台銷售50周年，首度與台北101合作打造可口可樂史上最高展覽，位於台北101觀景台89樓、樓高382公尺，展出可口可樂在台50年來代表性的包裝及潮流周邊商品，如可口可樂大同電鍋、NOKIA手機、安全帽等，估計展覽期間可接觸約30萬人次。

可口可樂在台50周年特展籌備半年多，共規劃兩個展區，其中，台北101展區從7月11日至8月26日共45天，以台北101觀景台平均單日6、7,000人次來客數計算，展期內約可接觸30萬人次，其中又以觀光客居多，可將台灣可口可樂的在地文化特色完整呈現。

同時，因應這次101特展，可口可樂特別推出兩款台北101獨家限定販售的「台灣瓶」禮盒，讓收藏家或遊客增加紀念品選擇。另一展區則位於可口可樂桃園總公司，規模更大、展期更長，將開放至今年底。

可口可樂版圖遍及全球200多個國家，每一年都有各種創意形象或聯名包裝，甚至是讓人驚喜的行銷活動，如先前推出的關心瓶、暱稱瓶、姓名瓶，或最新的互動歌手瓶，亦或是因應世足賽、過年、聖誕節等推出的限量包裝，都吸引消費者或玩家收藏，蔚為一種時代潮流文化象徵之一。

[ 可口可樂在台50周年展覽 ]：

一、台北101展區

售票：需購買觀景台門票

地點：台北101 89樓觀景台

開放時間：7/11～8/26 周一到周日9:00~22:00（最後售票及入場時間為21:15）

二、桃園展區

售票：免費入場

地點：可口可樂世界（桃園市桃園區興邦路46號6樓）

開放時間：至2018年底，周一到周五9:30~12:00及14:00~16:30（需7天前透過電話或線上預約）

(工商 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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