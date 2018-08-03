新光三越台北南西一館 改裝新開幕祭好康

新光三越台北南西店一館B1F，打造成文青風格選物店。圖／業者提供

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新光三越台北南西店一館8F、B1F，改裝重新登場！業者表示，這次有近60家品牌全新開幕，還有許多品牌首次進駐，其中，8F主打運動休閒時尚，共引進26家運動休閒品牌，有4大類風格商品，包括：「戶外樂活風」提供機能商品、「都會運動風」提供潮流感球鞋及背包搭配、「輕鬆休閒風」提供舒適T恤、「時尚旅行風」提供多種旅行箱及背包等。

業者指出，B1F則主打西區首創質青選物店，包括「無印良品」改裝盛大開幕，開幕期間單筆消費滿800元，即贈MYBAG布製購物袋。另外還有6大文青服飾品牌。「檀島香港茶餐廳」也將於9月開幕。

此外，新光三越全新APP改版上線，推出「SKM PAY」，強調一機在手，不必帶信用卡出門也可消費，還加碼回饋贈獎活動；南西店也推出SKM PAY獨家APP精選優惠商品，綁定SKM PAY最低5折起，同時，8月3、4日持新光三越APP貴賓卡，並刷指定銀行消費滿30,000，就送惠而浦25L旋風烤箱，消費滿60,000贈三菱炭炊6人份電子鍋（南西獨家）。

因應暑假旺季，8月9日至9月12日，南西一館9樓活動會館還將舉辦卡通夏日嘉年華，有4座大型老皮氣墊樂園，齊聚六大歡樂卡通人物展區：飛天小女警、探險活寶、海綿寶寶、汪汪隊、波力及幫幫龍等超人氣角色，特別展出精緻大型仿真公仔等，吸引親子客群。

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