超商什麼都賣！OK全台門市開賣按摩椅

2018年08月03日 11:25 工商 劉馥瑜

父親節將至，OK超商宣布，全台門市開賣按摩椅，鎖定男性消費客群，開賣不到一周已售出20台，估計單月有機會超過50台；在高價位商品帶動下，OK預估，可望為門市帶動40％的業績成長。

OK超商指出，父親節即將到來，有別於市場上推出蛋糕預購服務，OK根據門市銷售資料分析，男性消費者對於功能性產品好感度較高，因此，OK創國內超商之先推出按摩椅商品，並首度於台北及台中指定門市設體驗專區，消費者只要在OK全台門市加入OK APP會員，即可現場填單購買按摩椅系列商品，就會在指定時間宅配到家。

OK超商推出的按摩椅系列商品包括：由港星任達華代言的「商務艙零重力按摩椅」，主打功能升級臀部加熱及震動按摩，還有獨家智慧身形偵測功能，讓工作繁忙的爸爸也能放鬆一下！OK APP售價28,310元，業者強調該價格是目前市場上最優惠。

除了按摩椅外，還有「溫熱4D揉槌按摩墊」，主打肩頸背臀一體化按摩，頸部滾輪可調整高低，滾輪加熱，深度按摩，完整舒緩全背、上下背、定點四種按摩區域，OK APP售價7,581元。另，「極度深捏3D美腿機」、「小智跑步機」、「自在極意棒」等共5款按摩系列商品，價格帶落從1,800起跳，提供消費者不同選擇。

此外，OK超商也表示，繼販售「任天堂SWITCH遊戲機」創下超商唯一後，這次父親節再推出「SWITCH主機+薩爾達傳說-曠野之息+星之卡比」遊戲組，OK APP售價13,460元，還有實體通路獨家販售「任天堂LABO實驗室」，OK APP會員價 2,780元，「任天堂LABO機器人」，OK APP會員價3,180元，適合喜歡動腦或全家一起互動的爸爸。

(工商 )