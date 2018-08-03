台中糕餅業總產值今年看增220億元

2018年08月03日 11:24 工商 曾麗芳

「台灣金餅獎糕餅競賽」今日在會場進行中。（圖／曾麗芳）

搶攻中秋節送禮商機，今（3）日登場的「2018台中休閒美食展」，今年邀集150家美食與烘焙業者共同展出，精選全台「OTOP台灣地方特色產品」人氣商家與30家知名的糕餅業者共襄盛舉，同時舉辦「台灣金餅獎糕餅競賽」，現場「糕」手雲集。

台中市糕餅公會理事長周子良表示，台中市糕餅產業2017年總產值180億元，隨著花博展將於11月登場，預期可吸引800萬至1000萬人潮，2018年總產值上看220億元。

主辦單位表示，因應中秋團購禮品規劃的「台中十大伴手禮」PK「彰化金好禮」活動，提供民眾闔家同遊與低價多元化的採購良機。開展首日，現場就擠滿了參觀與採購人潮。

「2018台中休閒美食展」今年邁入第13年，由於廣受好評，今年由台中市經濟發展局主辦，台中市糕餅公會協辦的「台灣金餅獎糕餅競賽」與「創意花博伴手禮」的總決賽，大手筆提供近30萬元的高額獎金，邀集全國糕餅同業報名參賽共襄盛舉，現場「糕」手雲集。

由於台中花博進入倒數階段，台中市政府與糕餅公會優良糕餅店家合作，持續開發具代表性及話題的特色伴手禮，輔導超過30個業者作為花博伴手禮種子店家，包含裕珍馨、九個太陽、元明商行、月亮咬一口、丰丹等糕餅業者，希望藉由花博讓大家看到台中糕餅產業的多元發展與潛力。這次花博種子店家作品也將在台中休閒美食展中呈現。

今年舉辦的「台灣金餅獎」增設「創意花博伴手禮」競賽項目，開放網路票選，「花博視覺饗宴獎」項目，邀請民眾選出最喜愛的創意花博伴手禮，今日將於台中休閒美食展現場進行決賽，投票民眾有機會抽中電動機車等大獎，各獎項將於8月4日抽出。

(工商 )