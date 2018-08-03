夾在媽媽與女友間 他的選擇網友拳頭硬了

2018年08月03日 11:26 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

婆媳問題是永恆的難題，即將步入禮堂的新人都難以避免，女方若因為與婆婆相處不睦，提早結束一段感情更是讓人惋惜。一名女網友發文表示，結婚前她就與男友媽媽撕破臉，男友為了媽媽選擇與她分手，令人傻眼的是，男友還不惜重誓「終身不談感情」要一生守護媽媽。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文訴苦，她表示男友媽媽爆氣與她撕破臉，男友當時在場不斷安撫媽媽情緒，並喊話「那是我媽媽啊！唯一的媽媽」，事後男友提出解決之道，要女友不用再跟媽媽見面，但原PO仍心有疑慮，就算以後嫁作人妻不用與婆婆同住，但「生活會幸福嗎？」

幾日後，原PO更新文章，提到與男友分手，他最終「選擇了自己的媽媽」，更令原PO晴天霹靂的是，男友甚至決定用他的一生守護媽媽，打算終身不談感情，不娶老婆，讓原PO崩潰直呼「這輩子聽到最傻眼的決定！」

貼文一出引發熱議，有網友批評男方「既然這樣那就請這個男人娶他媽就好了」、「媽媽的確只有一個，那愛人不也是只有那一個嗎？」、「那是妳男朋友沒本事，連自己媽媽跟女朋友兩邊都擺不平」、「不要交女友，快樂的跟媽媽兩人世界，別出來害人」、也有人持中立意見「他是他媽媽生的這是永遠無法改變的事實」、「沒有誰對誰錯，如果這個男的放棄養他的媽媽，你確定你要嫁，相處不適合就去找適合的，他也會找到適合的」

(中時電子報)