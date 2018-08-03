賴清德將啟動勞保年改 網譏：軍公教X完X勞工了

2018年08月03日 11:23 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

行政院長賴清德接受專訪時表示，軍公教年金改革已在今年7月1日起全面上路，接下來勞保的年改也期望能夠啟動。對此，網友譏諷「當初不挺軍公教，現在勞工嗆聲也沒根據了」、「軍公教X完X勞工了，這下爽了吧」！

賴清德昨（2日）至民視新聞台接受專訪，在年金改革議題上，賴清德表示前總統馬英九也主張年金要改，還說如果他不做，下任總統將做不了，但因選舉考量而無法做。現在總統蔡英文上台後做到了，儘管會影響選舉，但蔡英文考慮的是下一代，堅定地做，使年金破產成為歷史名詞。

被問到勞保年金是否也會做時，賴清德說行政院已經把勞保年金改革的修法送到立法院，立法院也去進行相關的討論，行政院的態度是希望勞保的年金改革也能夠啟動。

對此，批踢踢網友譏諷「爽，之前嗆老師嗆很爽，現在換勞工了」、「笑死，換勞工被砍了」、「勞改也要來了」、「軍公教X完X勞工了，這下爽了吧」、「當初不挺軍公教，現在勞工嗆聲也沒根據了」、「一點都不意外啊，當初看一堆笨蛋還挺公教年改罵軍公教貪婪，現在爽了吧」、「勞工是心裡最軟的一塊」，但也有網友認為「勞保雖領不多，但還是比繳出去的多很多，原本就領不多，要怎麼改革，這才是最大問題本。來以為民進黨會裝聾作啞或是第二任處理，沒想到確實按計畫進行，這樣看起來似乎還有點責任和良心」。

(中時電子報)