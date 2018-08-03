蔡易餘稱陸外配差別待遇「剛好而已」 林麗蟬轟歧視要求道歉

2018年08月03日 11:29 中時 楊佳穎

國民黨立委林麗蟬3日發出聲明，指國民黨台北市長參選人丁守中日前稱陸、外配應該權利平等，呼籲政府面對公民權應有同一標準；沒想到民進黨立委蔡易餘竟轉貼新聞並稱「我們把陸配和外配做差別對待，剛剛好而已啦！！」她痛批，如此公然發表歧視新住民言論、企圖挑撥族群議題行為，要給予最嚴厲譴責，並呼籲該名立委儘速收回不當言論、向全體國人致歉。

林麗蟬強調，台灣社會長期以來不分你我共同致力於弭平族群爭議、促進多元文化社會發展，期盼能將這塊土地提升到一個更平和、更美好的境界；且民進黨主席蔡英文今年3月參加活動時，亦表示落實族群平等、支持多元文化，是民進黨長期以來的施政目標，也是民進黨的基本價值。

林麗蟬說，每位新住民朋友都是台灣社會推動政策的重要力量，蔡易餘選前也曾舉辦記者會，並提及綠豆加薏仁取諧音「綠豆嘉義人」，象徵來自不同國家階層的新住民姐妹，都是「嘉義人、家己人」的意思；而無論是蔡英文的致詞或蔡易餘選前言論，似乎仍依稀在耳，怎麼一夕之間全變了調？

林麗蟬表示，陸配不僅是台灣媳婦，更是台灣孩子的母親，政治議題與人民的平權問題不應混為一談；且目前在台灣生活的陸配有35萬餘人，其中沒有任何一人是對岸政策的主導決策者，為什麼要拿這35萬人的權益問題來抵制對岸的政治性舉動。

林麗蟬最後強調，立委身為中央民意代表，應盡力維護中華民國最寶貴的民主自由價值，而不是挑起族群爭議、分化彼此，企圖激起對立。面對蔡易餘這樣的歧視言論，除發表最嚴厲的譴責外，也氣憤、心痛與不齒，呼籲他儘速收回歧視陸配的不當言論，並向全體國人致歉。

(中時 )