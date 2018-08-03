親吻寶寶挨批「等滿月再親」 辣模火大反擊：台灣智障有多少

2018年08月03日 11:28 中時電子報 吳品瑤

E奶網紅辣模T妹遭孩子的爸拿走全部積蓄，但仍堅強生下寶貝兒子，如今正在月子中心休養的她，幾乎天天曬娃不嫌膩，有子萬事足的心情嶄露無遺，怎料日前po出親吻寶寶的溫馨照，竟引發批評潮，勸她小心感染「等滿月再親」，氣得她po文嗆聲：「現在人腦都殘了嗎」，大罵：「你們這些無腦人，連感染的原理都不懂，整天對人說教，一個人就算(了)、看著上面留言、一個接一個說！就知道台灣智障有多少！」。

近來T妹親吻兒子的舉動遭到非議，直呼她這樣會感染新生兒，讓她忍無可忍開罵，表示從孕期就一直被制止做一堆事情，「就知道你們醫學常識有多薄弱！」，她提出兩點反擊，表示若是媽媽本身生病，當然要避免接觸接觸剛出生免疫力低的寶寶，也因此才會提倡要親餵母乳，母乳帶有抗體可以減少寶寶感染，「但沒有生病的媽媽，吻寶寶並不會死！！這更是常識！」。

另外關於親吻導致寶寶感染皰疹，T妹表示若是媽媽不是帶有皰疹的帶原體，寶寶被親也不會感染，「重點是，帶原者一定要發病時，皰疹在嘴唇導致接觸感染！！所以這些人不宜親吻」，大罵：「一堆人是智障嗎？」，認為網友若是沒有完全了解醫療常識，就不該危言聳聽或過度糾正他人，「連感染原因都不懂，只看到一群智障…連沒生病的媽媽單純親吻寶寶臉龐也有事，這些無知言論我只會在台灣看到…笑死了！」。

(中時電子報)