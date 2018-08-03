這4種人最容易暴食！專家：騙過大腦就會瘦

2018年08月03日 11:35 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

根據衛福部統計，國人逾40%體重過胖，男性平均每2人就有1人過胖，台灣已成亞洲最胖國！許多人想減肥，卻怎麼樣都瘦不下來，專家指出，其實「騙過大腦」就會瘦，有四種類型的人很容易過量飲食，減肥失敗的原因就出在「易胖大腦」，她指出每週只要少吃1餐，恢復飽食中樞的敏感度，1年半就可能讓你瘦下27公斤。

《早安健康》報導，日本腦神經外科佐藤周三醫師指出，減肥失敗的原因大多是因為吃得太多、消耗太少，「無法控制食慾」是根本源頭，當大腦下視丘的飽食中樞敏感度低下時，食慾很容易失控，下列四種類型的人最容易過量飲食：

1. 飯後即使已經吃飽仍會不斷進食

2. 因壓力過大而暴飲暴食

3. 肚子明明不餓，但看到食物就想吃

4. 看到朋友在吃東西時，就會忍不住跟著吃

佐藤表示，肥胖的人因肚子中總是充滿食物，導致空腹中樞長期處於休息狀態，對於這種「易胖大腦」的人，每週只要少吃1餐，忍受1餐的空腹感，靠著忍受「空腹感」，便能讓長期休息的空腹中樞活恢復作，讓疲累的飽食中樞得到休息，進而成功轉變為易瘦大腦。

佐藤說他靠這個方法已幫助4500人成功減重，其中大多數人嘗試1個月後，就可瘦下4至5公斤，半年到1年內瘦下10公斤以上的人更不在少數。

(中時電子報)