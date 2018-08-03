出道10年首度鬆口 小野馬泫雅「想說實話」認了姊弟戀

2018年08月03日 12:10 中時電子報 吳品瑤

前「4minute」成員、有「南韓小野馬」美稱的歌手泫雅，近日和師弟Hui和E'Dawn組成小分隊「Triple H」回歸，而貫徹她性感火辣的風格，三人在新曲〈RETRO FUTURE〉MV中有不少激情大尺度的鏡頭，讓人看了直呼害羞，甚至爆出她跟E'Dawn其實早已祕密交往數個月，然消息遭所屬社否認，沒想到今她突然在IG自白，簡單以「想說實話」回應，認了跟師弟E'Dawn譜姊弟戀。

泫雅跟師弟團「PENTAGON」成員Hui和E'Dawn組成小分隊「Triple H」復出活動，電力十足的她，不只在MV中跟E'Dawn互動親密，在MV拍攝花絮中，她用胸部頂對方的動作也引發爭議，隨之爆出兩人已祕密交往數個月的傳聞，然所屬社Cube娛樂光速在緋聞傳出後的20分鐘內出面滅火，回應這「並非事實」，沒想到今天卻遭到泫雅本人打臉，在IG寫下「我真的很想說實話」，承認跟E'Dawn交往中，這是她出道10年來首度招認戀情。

今天兩人也接受《韓聯社》專訪，親口認了已經暗自交往了2年，男方也鬆口認愛，表示想要相信未來能夠幸福，但也表示擔心給團體「PENTAGON」，因此已先跟成員們坦承過此事，同時對粉絲感到抱歉，承諾未來在演出跟創作音樂上會更努力來表現給大家看。

泫雅則透露認識E'Dawn時他還是練習生，3年前E'Dawn代替「BTOB」鎰勳

與她合作舞台表演時結緣，兩人自2016年5月開始交往，而對於如今公開姊弟戀，她表示深知認戀會他們成為彼此的標籤，但若隱瞞此事，又覺得站上舞台無法好好面對粉絲，因此最後決定坦誠以對，「想在舞台上展現堂堂正正的模樣」。

(中時電子報)