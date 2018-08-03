花蓮》花蓮馬太鞍部落勇士報信息 縣府前廣場一片歡樂

花蓮縣原住民行政處長陳建村（中） 頂著大太陽接下光復鄉馬太鞍部落勇士報信息的信物。（范振和攝）

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花蓮縣原住民行政處長陳建村（左）與馬太鞍豐年祭報信息成員共舞同歡。（范振和攝）
花蓮縣光復鄉馬太鞍部落勇士們，在縣政府大門口歌舞報信息。（范振和攝）

花蓮縣光復鄉馬太鞍部落勇士，3日上午致贈縣府原住民行政處長陳建村小米酒與檳榔報信息信物後，就在迎賓舞歡樂歌舞聲中，宣告部落豐年祭即將在8月16日至18日登場。

花蓮縣原住民豐年祭正如火如荼地在各部落熱烈展開，原住民人口高居全國前兩名的光復鄉馬太鞍部落，也即將於本月16日至18日舉辦部落豐年祭，部落勇士上午前往縣府報信息，受到陳建村原民處同仁熱烈歡迎，並下場與勇士們共舞同歡。

陳建村表示，花蓮近日起至九月份，約有130個阿美族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族部落豐年祭陸續展開，縣府誠摯歡迎海內外友人一同走進部落、關心部落、認識部落、愛上部落、疼惜部落。

馬太鞍部落勇士報信息隊伍一行10人，由光復鄉代表會副主席蔡智輝、部落會議主席蔡義昌、代表鄭萬正等人陪同前往縣府，陳建村接下報信息信物後，回贈大紅包，預祝活動圓滿順利。

陳建村不忘提醒大家，表示豐年祭慶典中祭祖靈儀式極為莊嚴，是族人謝天、謝地、謝祖靈的時刻，只有部落族人才能參與該儀式，請嘉賓尊重部落傳統文化，不要任意參與祭祖儀典，但絕對歡迎大家體驗各部落「原汁原味」的「原民歌舞」慶典。

(中時 )

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