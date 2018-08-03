颳「暴風」！日英要聯手打造6代戰機

2018年08月03日 12:18 中時電子報 楊幼蘭

英國預定要在2035年讓第6代戰機「暴風」（Tempest）服役，如今傳出，日本可能會與英方合作研發。

據《外交家》（The Diplomat）雜誌網2日報導，日本防衛大臣小野寺五典已證實，由於倫敦正在尋找國際研發夥伴，雙方已就「暴風」未來戰機專案交換意見。

另一方面，航空自衛隊預料會需要多達100架新型隱形戰機，日本也在尋求國際夥伴，和三菱重工及分包商共同開發暫稱為F-3的未來戰機。

小野寺五典說，隨著英國著手開發6代機，日方希望透過討論和交換意見，釐清雙方可能的合作。

目前「暴風」未來戰機專案由英國航太系統（BAE Systems）主導，而合作夥伴中，由義大利李奧納多股份有限公司（Leonardo-Finmeccanica S.p.A）負責感測器與電戰系統，歐洲飛彈集團（MBDA）將負責戰機的武器系統，而英國知名發動機製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）則將打造發動機。

據英國國防部說，這款選擇性載人戰機可望有人工智慧（AI），以及自動學習功能，並能透過所謂的「協同作戰能力」（Cooperative Engagement Capability，CEC）新系統，成為指揮無人機「蜂群作戰」的平台。

事實上，日本防衛裝備廳早在2017年時，便首度接觸，探討聯手研發隱形新戰機的可能。雙方約定，將在未來幾年內交換先進航空技術的資訊，並研究共同開發新戰機的可行性。

英日已在軍事航空的其他方面合作，兩國在與其他歐洲夥伴攜手下，開發新型空對空飛彈，而這款飛彈預定要在2018年底打造。

日本防衛省今年稍早針對F-3戰機，向國際飛機製造商發出資訊徵求說明書（Request for Information，RFI），目前除了英國航太系統、歐洲航太國防工業集團（EADS）、洛馬與波音外，據說諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）也已提出相關資料回應。

(中時電子報)