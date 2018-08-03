三中案北院首開庭 張哲琛汪海清限制出境

2018年08月03日 12:30 中時 王己由

台北地檢署偵查三中交易案，今年7月10日起訴前總統馬英九等6人，全案移送台北地方法院審理，法官今(3)日上午，首次傳訊中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清和前立委蔡正元妻子洪菱霙等3人，全部否認犯罪，庭後法官認為3人犯罪嫌疑重大，恐有逃亡之虞，諭知限制出境、出海。

三中案移審後，因檢方對張哲琛、汪海清和洪菱霙的限境處分期限將屆滿，承審法官鄭昱仁上午10時開庭，除訊問起訴意見，並就有無繼續境管進行審理，3人都不認罪，全部否認起訴犯罪事實，公訴檢察官力主3人要限制出境。

張哲琛痛批檢方的起訴，有主觀意見、主觀立場，看法非常偏頗。他說「台灣是我的家」，也已在「金寶山」買了一個塔位準備以後使用，未來要為自己的清白據理力爭，「還我一生清白，不可能逃到海外」，沒必要再境管。

汪海清則說，中投唯一股東是國民黨，但檢方起訴他犯最輕本刑3年以上的證交法特別背信罪，是適用損害一般投資大眾，縱使真的犯罪也只是一般刑法背信罪，他不會逃亡規避審判，偵查期間都全力配合調查，限制出境也是沒有必要。

洪菱霙委由律師答辯，律師「牽拖」同案起訴的前總統馬英九下水。強調馬並未限制出境，舉重以明輕，洪被起訴的都是本刑5年以下輕罪，沒有必要限制出境。公訴檢察官則借力使力，強調今日庭訊重點在3人有無境管必要，「若認為同案被告也有限制出境必要，建請庭上另召開庭期調查，依職權對其他被告限制出境」，但法官並未理會。

庭訊結束經休庭10分鐘，法官認為張、汪2人依檢察官起訴資料，都是涉犯證交法特別背信罪、非常規交易罪，犯罪嫌疑重大，所涉重罪恐有逃亡之虞；洪菱霙依起訴資料涉犯業務侵占、公益侵占、背信等罪，且海外帳戶還有100萬餘元美金未匯回，恐有逃亡之虞，3人都有限制出境、出海必要。法官還另外諭知，若洪將海外款項匯回台灣，可再聲請處理是否繼續限制出境。3人若不服可提出準抗告。

(中時 )