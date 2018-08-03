宜蘭縣府讓步 興中國中校舍撥用爭議可望解決

2018年08月03日 12:44 中時 胡健森

引發極大爭議的興中國中校舍撥用爭議，經過縣府與學校方面進一步溝通及讓步後，似乎露出了將可順利落幕的曙光，宜蘭代理縣長陳金德3日表示，縣府已另變更原本想法，改為僅撥用行政大樓的2、3樓給慈心華德福，如此一來興中國中既可保有主體性，也可提供足夠的空間給慈心華德福使用；興中的老師也放軟姿態，表示願意另做考慮及討論。

興中撥用校舍爭議有越演越烈趨勢，代理縣長陳金德接連兩天邀請興中的老師到縣長室當面對談，進一步仔細了解學校及家長等反對方的理由及疑慮，經過溝通之後，原本劍拔弩張的局勢已出現轉圜，老師們同意將縣府的新構想帶回學校討論可行性。

陳金德表示， 如果依照每天7節課計算，1間教室每星期可上35節課，但經過教育處前往興中了解實際的上課狀況，發現紙藝、書藝、家政3間教室每星期合計只有上22節課，另外學校自行安排的3間分組教室，每星期總計也只上32節課，因此希望能將家政、紙藝、書藝合併在一間教室使用，至於分組教室則留下兩間，如此一來便可多出3間教室，扣掉撥給慈心華德福的家政教室，另外還有2間可供從行政大樓移出的興中導師室使用。

此外，對於有興中老師質疑說，行政大樓一樓是興中國中的門面，如果整棟撥用給慈心使用，恐會讓興中失去了主體性；對此陳金德也同意讓步，行政大樓一樓不動，僅撥用2、3樓的空間，其中視聽教室則由兩校共用。

陳金德說，連續安排兩天的溝通，就是希望可以盡快找出共識，而參加討論的興中老師在聽完縣府的新方案後，也做出較為正面的回應，表示將會回去考慮，但陳金德也強調，這個新方案已經是縣府的底線並且一定要完成；對於有老師憂心兩種不同學制在教學上恐會發生衝突，陳金德則說，教育不必然會互相排斥，而是可以相互融合。

(中時 )