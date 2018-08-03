八點檔女星自爆開店被摟腰吃豆腐

2018年08月03日 12:50 中時 洪秀瑛

何依霈示範手藝。（洪秀瑛攝）

藝人們幫忙站台。（洪秀瑛攝）

曾拍過《世間情》、《甘味人生》、《春風愛河邊》的八點檔女星何依霈，今為投資的日式居酒屋「MURA36」三陸岩手餐酒飧開幕，她的親妹妹、也是藝人羅巧倫特地助陣，許多藝人好友包括謝承均、王彩樺、苗可麗、吳鈴山、張書偉、黃玉榮、謝金晶、方宥心、唐治平等都到場情義相挺。

何依霈開店經驗豐富，大多是酒、水生意，她分享曾遇過各式各樣客人，除了偶爾要應酬「陪喝」，還曾2度被客人搭肩摟腰吃豆腐，怎麼解圍？她說：「店裡員工會救我，說『有妳的電話』，我覺得做生意不需要這樣，如果遇到被強吻，我應該會賞他巴掌。」

這家店投資800萬，她個人砸250萬，位於仁愛路4段黃金地段，她說房東太太看在年輕人創業不容易，租金給予很大折扣，月租不到15萬，讓她很感動。何依霈本名羅玉倫，妹妹羅巧倫在民視拍八點檔，她說妹妹開服飾店，她自己對餐飲比較有興趣，今天身上服飾也是妹妹免費贊助。

何依霈過趣有投資經驗，第一家店是紅酒吧，透過長輩牽線入股，她掛負責人，她說當時股東來自各行各業的大哥們，自己像誤入叢林的小兔子，那些大哥們不留情面，非常凶狠，會用各式各樣理由責罵，說她損害公司的利益、外行人不懂，半年後她就被強迫退股，小賠10萬。

投資第2家是清酒吧，也是半年時間就退股，怎避免前2次投資失誤？何依霈說，這次從設計、裝潢、採買、菜單都是她和另一個合夥人親力親為，不拍戲的時候，她天天在店裡幫忙，她說拍戲還是主業。副業經營有聲有色，感情呢？她說和她同年紀的都成家了，追求的年紀又比她小，感情隨緣。

(中時 )