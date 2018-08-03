賴揆赴太空中心 視察福衛七號準備情況

2018年08月03日 13:33 旺報 李侑珊

行政院長賴清德3日前往太空中心訪視。（科技部提供）

科技部長陳良基。（科技部提供）

「福衛七號」進行電磁相容測試。（科技部提供）

六顆「福衛七號」於潔淨帳中。（科技部提供）

「福衛七號」吊掛作業，振動測試前準備作業。（科技部提供）

台美大型國際合作計畫「福爾摩沙衛星七號」，現已完成各項準備工作，國家實驗研究院太空中心近日正積極進行福衛七號的整裝工作，行政院賴清德院長與科技部陳良基部長今（3）日特地蒞臨視導，為團隊加油打氣。

福衛七號的整裝工作包括安裝衛星電池、確認太陽能板飛行型態、安裝熱多層絕緣體及進行衛星最後校準等作業。賴清德院長一行人今日先進入國研院太空中心衛星操控中心，視導福衛五號與台灣地面站通聯實況，接著聽取太空中心（National Space Organization，簡稱NSPO）對於福衛七號運送工作之規劃，隨即進入衛星整測廠房，實際了解福衛七號最後整裝作業。

賴清德院長除了期勉國家太空中心團隊同仁努力不懈，順利完成運送與發射場作業外，更祝福福衛七號發射順利成功，並再次重申政府有永續發展台灣太空科技的決心，將會持續推動各項相關太空計畫。

福衛七號計畫為台美大型國際合作案，由國研院太空中心與美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA）共同執行。由我方負責系統設計、衛星本體、衛星操控系統發展，美方負責提供3項酬載儀器及發射載具，雙方共同進行資料處理與應用平台開發。

科技部表示，福衛七號之任務目標為建立一高可靠度操作型的六枚衛星系統，接續福衛三號任務，擴大在天氣預測與太空天氣監測效能。

科技部強調，福衛七號衛星資料量測可不受陸地或海洋的地形限制，也不受天候影響，除可提供比福衛三號更多的觀測資料（2,000點增加至4,000點以上）外，並加強對於中低緯度（熱帶及副熱帶）地區觀測效果。相關資料可用於分析颱風或西南氣流，不僅對熱帶及副熱帶水氣分佈研究甚有助益，更能提升颱風、梅雨及劇烈天氣豪大雨預報的準確度。

(旺報 )