戴愛玲獻大愛！募105萬助小運動員

戴愛玲（中）募得105萬善款。（索尼音樂提供）

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戴愛玲（左）與郭婞淳開心合照。（索尼音樂提供）

戴愛玲6月一連舉辦5場「戴著愛走」生日音樂會，走遍了台東、花蓮、台中、台北、屏東， 全因她之前偶然間看到一張偏鄉小學童用膠帶纏著訓練鞋的照片，因此決定辦音樂會，將所得贊助偏鄉小運動員， 她原打算將演出收入扣除必要成本後，全數捐出，但她的好姐妹安以軒揪老公以德晉集團名義贊助音樂會成本，最後這5場的票房收益總額105萬元的善款全數捐給兒童福利聯盟文教基金會，她說：「希望能把這樣的愛擴散出去，用愛去感染更多的人，反正我目前沒有小愛要煩心，就讓一切化成大愛吧！」

「台灣之光」世界舉重紀錄保持人郭婞淳也愛心相挺，在訓練期間特地抽空帶著家人去台中場力挺戴愛玲，兩人還在後台互相鼓勵！郭婞淳透露她非常喜歡戴愛玲的〈我不離開〉，這首歌聽了會讓她感動落淚，尤其在亞洲運動會到來前夕，這首歌更讓她堅定自己的夢想！戴愛玲非常感謝郭婞淳以實際行動支持音樂會，也希望這次善行不是一次性的公益活動，期盼讓愛延續下去，所以今後每年的生日，她都會辦至少一場公益音樂會，支持偏鄉小運動員在求學過程中能夠獲得妥善的照顧，讓他們都能無憂無慮的學習及發展。

戴愛玲接下來將籌備第10張個人專輯，為此她首次嘗試詞曲創作，創作有時會遇到瓶頸，壓力來的時候戴愛玲就會直奔健身房，狂練高難度的深蹲宣洩壓力，長期下來練出了完美的曲線；此外，她近日為偶像劇《三明治女孩的逆襲》演唱插曲〈要不要〉，唱出都會女子面對感情困局的糾結心聲，她說：「第一次聽到這首歌的demo，我就知道它是屬於我的。相信你們聽了一定能感受得到我的成長、我的情感。」

(中時 )

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