免筆試 致理科技大學進修部招生

2018年08月03日 15:02 中時 王揚傑

致理科技大學連續3年獲得私立科技校院類雇主最滿意大學，專業能力與工作態度受企業主的肯定，根據教育部與勞動部統計，致理就業率與平均薪資皆高於全國平均。就業率畢業生投入職場的比率為92.57％，遠高於全國大學部的84.64％；薪資部分，致理日間部學生畢業3年後平均薪資為3萬5011元，高出全國大學部平均的3萬1228元；進修部學生畢業3年後平均薪資為4萬6231元，高出全國大學進修部平均的3萬2018元。

致理科大表示，夜間進修教育迄今已逾45年，由於辦學的績優穩健以及交通地緣等優勢，致理進修部已成為北部地區在職青年與應屆畢業生夜間進修的優先選擇之一。

致理科大指出，進修部目前仍設企業管理、財務金融、會計資訊、行銷與流通管理、休閒遊憩管理、國際貿易、應用英語、應用日語、資訊管理、多媒體設計等10個學系，主要目的在讓許多無法在日間就讀的青年多一個優良的進修管道，並盡力協助學生兼顧學業與工作，讓學生可以安心就學，適性發展。

致理科大說明，進修部為單獨招生，皆免筆試，報名時間自即日起至8月13日下午5時止，報名方式可至「網路填表系統」報名，列印報名資料及備妥書面資料後，郵寄或親送繳件。報名專線（02）2257-6167轉1279或（02）2258-9016 (專線)，招生訊息可上網查詢。

(中時 )