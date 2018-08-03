一毒再毒！渣男連續3年毒駕 這次輾斃4歲女童

2018年08月03日 14:12 中時 程炳璋

又見毒駕害死人，台南市郭姓男子自2015年起連續3年毒駕被吊銷駕照，他2日晚間6時許吸食K他命後，在北區無照駕駛休旅車沿文成路西向東行，在育德一街口撞上同向的蘇姓母親與蔡姓女童雙載機車，當場輾斃女童，蘇女被絞進車底拖行10餘公尺，送醫後撿回一命，郭男肇事後一臉恍惚，警方從他車上竟查獲上百公克毒品，他坦承毒駕肇事，讓一對母女就此天人永隔。

25歲郭男有殺人未遂、恐嚇、毒品前科，他自2015年至2017年，連續3年都遭查獲毒駕，且遭吊銷駕照，他罰不怕，2日晚間竟第4次無照毒駕上路，這次果然大禍臨頭。

郭男駕駛休旅車行經北區文成路與育德一街口，他在路口西向東行，未減速直接撞上同向行駛的蘇姓婦人機車，蘇女車上載著才4歲大的女兒，母女疑似外出用餐，竟慘遭橫禍。

機車遭追撞後，蔡姓女童從車上跌落馬路，郭男的休旅車高速輾過她的頭顱，女童安全帽破裂，腦漿噴出，頭顱變形，當場慘死在十字路口中央。

蘇姓婦人的機車卡在郭男汽車前頭，自己則被絞進車底，隨車子再拖行10餘公尺才停止。民眾合力將蘇女救出送醫，急救後有腦出血、頭顱骨折，輕微肺挫傷，幸仍意識清醒，住加護病房觀察。

郭男下車後一臉恍惚，警方在移動車輛時，聞到車內飄出濃厚Ｋ他命味道，在他車上竟搜出上百公克毒品，種類繁多，包括毒咖啡包9包、K他命10餘公克，還有新興毒品「紅豆」56公克、「MDMA」77公克，他坦承食用K他命駕車，對車禍發生過程稱不清楚。

蔡姓女童父親正在桃園工作，驚聞噩耗連夜趕回台南，3日凌晨1時許才到公園派出所應訊，錯愕傷心之情溢於言表，情緒激動一度難以說話。

郭男直到3日凌晨仍然神情萎靡，精神不濟，警方訊後將他依照過失傷害致死、毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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(中時 )