MLB》道奇狂打釀酒人21分 平主場紀錄

2018年08月03日 14:19 中時電子報 盧品青

差點被響尾蛇超車的國西霸主道奇終於出現危機意識，在對戰國中勁旅釀酒人4連戰的關門戰，居然打出21比5，刷新隊史主場最多得分紀錄！道奇全隊7轟18安，包括1支滿貫炮，就連先發左投柯蕭(Clayton Kershaw)也趁亂敲了1安。

釀酒人先發投手夏辛(Jhoulys Chacin)3局下崩盤，因隊友失誤先送掉1分，被馬恰多(Manny Machado)敲安又盜上二壘。這時夏辛不慎投出觸身球，在投手丘會議之後，夏辛居然又投了四壞球形成滿壘。經過第2次投手丘會議，釀酒人還捨不得換掉夏辛，接著慘劇發生了，貝林傑(Cody Bellinger)逮中一顆時速80英里的滑球，拉打到右外野形成滿貫全壘打！

4局下普伊(Yasiel Puig)補了1發陽春炮，5局下夏辛已成驚弓之鳥，一上來就投了四壞球，然後又碰到貝林傑，他焉有不怕之理，連續4顆球都投得很閃，保送貝林傑上壘。當釀酒人終於死心換掉夏辛的時候已經以2比7大幅落後了，而且壘上還有兩個人。

此時道奇打到棒子燒起來了，接替夏辛的艾柏斯(Matt Albers)一上來就被多希爾(Brian Dozier)敲了3分全壘打。釀酒人乾脆決定放棄比賽，7局下被狂打10安失掉9分，吞下慘敗。總計道奇5人開轟、2人雙響炮，單場21分比他們前6戰加起來的得分還多。

暫保國西龍頭的將於接下來的系列賽對上美西霸主太空人，這是兩隊自去年世界大賽第7戰以來首度碰頭。

(中時電子報)