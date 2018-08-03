臉書恐嚇殺柯文哲 前中油派遣工判徒刑2月

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前中油派遣工、從事勞工運動男子李明彥，今年1月31日在北市勞動局局長賴香伶臉書上留言「殺柯文哲、殺法官，殺公務員」，李辯稱，沒有要殺的意思，只是表達受迫害時的怨恨的心情，但開庭時揚言，若獲判有罪將會去揍政府官員，法官認為，李毫無反省之意，依恐嚇公眾罪，判處有期徒刑2月，得易科6萬元，可上訴。

41歲李明彥在2015年間，曾經抗議中油「假承攬、真僱傭」，為此還控告中油，但都遭法院駁回，因而心生不滿，遂在今年1月底，以自己的臉書帳號，在台北市政府勞動局局長賴香伶臉書貼文：「殺柯文哲，殺公務員，我要拿刀殺柯文哲！」、「誰敢來拘提便殺誰，要弄到社會大眾皆知，敗類蟑螂下手侵害勞工、吃案！再來我要宣告殺法官⋯⋯」。

李辯稱，他是因為向司法機關告發官員瀆職也被吃案，覺得自己被行政、司法體系迫害，要用「殺」的字眼，表達受迫害時怨恨的心情和「公益」目的，並不會造成社會大眾心生恐懼不安，且賴香伶不會自己看臉書，並非直接惡害通知，並不構成恐嚇公眾罪。

李還說，言論是要宣示革命，正義的暴力就叫做革命，公眾當然應該害怕，這就是正義的代價。若是法官判決有罪，將會去揍政府官員，不能確定自己會做出什麼事情。

判決指出，李宣稱要殺害不特定多數人，尋求社會關注，已經危害社會秩序與公眾自身安全，犯後否認犯罪，依法判決有期徒刑2月。

(中時 )

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