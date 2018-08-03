影》華府雷根機場失蹤 12歲大陸女孩疑遭綁架

2018年08月03日 14:39 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞電視臺（CBS）報導，維吉尼亞州當局稍早啟動「安珀警報」（AMBER Alert），通知全國有一名未成年的孩童疑似遭綁架失蹤。警方表示，失蹤的是一名年僅12歲、隨團赴美旅遊的大陸女孩馬金晶（Jinjing Ma，音譯），疑似在華府雷根機場（Reagan National Airport）、遭一名黑髮、身穿黑衣的亞裔女子帶走，讓本預定2日返國的她就此失蹤。

維州警方說，12歲的馬金晶黑髮棕眼，身高4英尺11英寸、體重約90磅，失蹤前身穿白色T恤、藍色牛仔褲和白色外套，於本月2日下午，在雷根機場辦理登機前，拿回自己的護照後就脫隊失蹤。華府機場管理局（Metropolitan Washington Airports Authority）也緊急加派人力協助尋找，並向上呈報給聯邦調查局（FBI），與維州警方合作、努力將女孩平安找回。

RT: #Virginia AMBER Alert: Missing 12YO Chinese female abducted from @Reagan_Airport in #NoVa by unk Asian female. Call 911. @MWAAPoliceChief @ArlingtonVaPD @MissingKids @VaDOT @VaPSHS pic.twitter.com/IwyBPyYzxs — VA State Police (@VSPPIO) 2018年8月2日

所謂「安珀警報」，是指美加地區在確認發生兒童綁架案件時，向大眾通知的一個警示系統，以1996年在美國德州阿靈頓（Arlington），被綁架並殺害的九歲女童安珀·海格曼（Amber Hagerman）命名，一旦啟動、將使用美國緊急警報系統（EAS）透過各層級電視台向全國發布，並同時透過電郵、手機簡訊等平台讓民眾知道。而且為擔心誤傳或錯誤太多，美加兩國對警報發布管制非常嚴格，也顯示「安珀警報」的重要性。

警報中提到，女孩先前在紐約時，一名目擊男士說，他在紐約旅遊期間、曾看到上述提到的該名40歲亞裔婦女和女孩見面，並拿食物給女孩討她歡心；而女孩在機場外被拍到曾登上一輛掛紐約車牌的轎車、而且還有更換衣物的動作，加上年紀太小、都讓警方和聯邦調查局更加擔心，被劃歸為「極度危險」的等級。

(中時電子報)