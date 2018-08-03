特種搜救隊訓練基地、偏鄉雲端救護系統 消防局力爭奏功

2018年08月03日 14:54 中時 范振和

「花蓮縣防災教育館暨特種搜救訓練基地建置計畫」案2億元，以及「花蓮縣偏鄉智慧雲端救護效能提升計畫」案3243萬元，經花蓮縣消防局力爭國發會花東地區永續發展基金奏功，完成啟動後，對花蓮防救災、醫療救護有莫大助益。

消防局長林文瑞3日說明，原本防災教育館設在局本部，因面積狹窄，去年底向國發會花東基金申請3896萬元建置防災教育館未果。今年0206大地震後，再度向國發會花東基金申請2億9千萬元建置「防災教育館暨特種搜救隊訓練基地」，地點位於閒置18年、佔地4.2公頃的吉安鄉舊菸葉廠。

林文瑞表示，他原本計畫擴大防災教育館，預算9千萬元，但國發會已於6月6日核定3896萬元在案，因而通過2億元建置費，目前消防局積極規畫中，預定110年完工啟用。除了作為全縣防救災教育訓練園區外，也會擁有青少年攀岩、密室逃生等多功能用途。

至於，「花蓮縣偏鄉智慧雲端救護效能提升計畫」3243萬元，同樣獲得花東基金核准在案，預定108年底前完成。林文瑞指出，花蓮地形狹長，偏鄉醫療資源缺乏，提升緊急醫療，刻不容緩，

因而，消防局計畫在37輛救護車上，設置生理監視器、穿戴式視訊傳輸系統，可將病患心電圖、血氧狀況等生理癥候及現場狀況，透過雲端系統即時傳輸到轄區內責任醫院，由急症室醫師判讀，指導護員做前端必要處置。也可讓醫院提早準備後續急救措施。

為了提升救護品質，消防局將培訓各40位高級、中級救護員，並計畫在中區醫療資源欠缺「前不著村、後不著店」的光復鄉成立高級救護隊，屆時，此處也可打造成救護集訓中心。

(中時 )