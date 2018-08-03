雲林》史豔文住哪裡？賴清德今天才知道

2018年08月03日 15:02 中時 許素惠

行政院長賴清德（左二）下午視察雲林縣虎尾農博生態園區布袋戲傳習園區預定地，聽取雲林縣文化處長林孟儀（左一）簡報。（許素惠攝）

行政院長賴清德（右）下午視察雲林縣虎尾農博生態園區布袋戲傳習園區預定地，雲林縣長李進勇送他一尊史豔文布袋戲。（許素惠攝）

行政院長賴清德3日下午雲林行，終於圓了童年想造訪史豔文故鄉的願望，一解史豔文的家在何方的迷惑，並力讚雲林縣長李進勇以史豔文正直的精神施政，不論是綠能、老人照顧、治水，還是農村再生、償還縣債等，都令人刮目相看，「這麼好的縣長去哪兒找？」

雲林縣府提出興建國家級布袋戲傳習園區計畫，李進勇指出，雲林鄰縣嘉義及彰化都有國家級場館，只有雲林沒有，希望中央支持布袋戲園區落腳布袋戲的故鄉雲林，總建設經費25億元，初期5億元。

賴清德昨日下午視察位於虎尾農博生態園區的預定地，司儀陳嘉銘問大家知道史豔文住哪裡？大夥兒狐疑地面面相覷，陳公布答案：「在黃俊雄他家」，引起哄堂大笑。

「我直到今天才知道原來史豔文住在黃俊雄家」，賴清德說，他小時候的願望真的是希望到史豔文的家，但連老師也不知道史豔文住哪裡，雲縣府要建布袋戲文化園區，不但能保存傳統布袋戲文化，傳承教育，促進觀光，也能創新產業，很令人期待，行政院一定大力支持。

賴清德接著稱讚李進勇像史豔文，有正直、對抗藏鏡人、除暴安良的形象和精神，所以施政很有魄力，2017台灣燈滿意度很高，推動綠能發電容量、老人日照中心及長青食堂密度、農村再生預算爭取等，都是全國第一。

賴清德並說，除了政績輝煌，李進勇償債能力也很好，為縣庫紓解了很大的負債壓力，「這麼好的縣長去哪兒找？」

(中時 )