陸建軍節當天 美B-52轟炸機與P-8東海演訓

2018年08月03日 14:55 中時電子報 楊幼蘭

兩架美國空軍B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機1日在日本附近的東海上空，與兩架海軍P-8「海神」（P-8 Poseidon）巡邏機共同執行了訓練任務，而先前美國也曾派B- 52到南海等相關空域進行訓練。

但巧合的是，8月1日是解放軍建軍91周年紀念。一般認為，美軍此舉是在秀軍事肌肉。

據關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）官網2日宣佈，這是美國海空軍繼幾星期前，第二次進行演訓，以熟悉印太（Indo-Pacific）地區，並藉由跨軍種空中訓練，展現美國對維護國際空域自由飛行的承諾。

聲明強調，這次演訓是美國印太司令部（US Indo-Pacific Command，USINDOPACOM）「轟炸機持續秀存在」（Continuous Bomber Presence，CBP）計畫的一部分，而這是從2004年3月就展開的例行任務。

先前中國外交部曾表態說：「如果有人三天兩頭，全副武裝地到你家門口，耀武揚威，探頭探腦，你是不是應該提高警惕，加強戒備和防衛能力呢？」

據共同社報導，日本外務大臣河野太郎和中國外長王毅周四舉行會談，河野表達了對中國在南海擴軍的關切。此外，他也表達東京對解放軍船艦在東海行動，如不時靠近釣魚臺列嶼的不安。

不過，王毅回答，中國有自己的立場。接著河野強調，海事方面的具體進展是雙方關係走上進展正軌的必要條件。不過雙方同意，高層將進行必要的意見交流。

(中時電子報)