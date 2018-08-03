台中休閒美食展 秋節糕餅戰開打

2018年08月03日 15:02 中時 馮惠宜

「2018台中休閒美食展」登場各家糕餅業者都拿出自家明星商品。（馮惠宜攝）

一年一度的「2018台中休閒美食展」3日起一連四天在台中世貿中心盛大登場，為搶食中秋公司行號團購市場，超過150家烘焙業者傾力參與，台中市糕餅公會也在現場舉辦「台灣金餅獎糕餅競賽」與「創意花博伴手禮」的總決賽，業者期盼透過比賽讓產品加值，並透過世界花博會在台中登場能讓台中糕餅產值再創新高。

邁入第十三年的「2018台中休閒美食展」一向是中部消費者在父親節、民俗中元節大拜拜與中秋佳節前夕低價多元化的採購的平台，今年有150家美食與烘焙業者共襄盛舉，現場結合「OTOP台灣地方特色產品展」以及「台灣金餅獎糕餅競賽」與「創意花博伴手禮」的總決賽

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尤其今年舉辦的「台灣金餅獎」增設「創意花博伴手禮」競賽項目，由於此次得獎廠商可優先進駐2018台中世界花卉博覽會展場，在糕餅公會全力動員下，共有一百多家廠商參與比賽，現場表演製餅的各家選手，無不使出渾身解數，希望一舉奪下優先前進花博的門票。

且中市政府經發局搶先規劃中秋團購聯合展售活動，特別邀請台中市最知名的30家糕餅烘焙業者於本展舉辦「糕餅烘焙展」，規畫「中秋伴手促銷方式推廣區」、「糕餅DIY體驗區」、「糕手競賽區」與舞台表演區，推廣數十種精緻的美味糕餅，邀請民眾以最實惠的價格，買到最好吃的幸福美味。

(中時 )