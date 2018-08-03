5歲血癌兒做卡片 父親節前夕謝謝爸爸

2018年08月03日 15:45 中時 鄭郁蓁

「把拔父親節快樂」，父親節前夕，這聲祝福，大川的爸爸比其他爸爸感觸更深。兩年前，醫生一句你孩子得了「血癌」，川爸以為再也等不到這聲祝福，所幸醫療人員的協助，以及孩子的勇敢，今天馬偕11病房舉辦父親節卡片製作活動，癌童們親手做卡片送給爸爸，讓川爸感受父親節的溫暖。

馬偕11病房屬於隔離的病房區，入住者以兒童癌症或血液疾病患者為主，為讓癌童親子也能享天倫樂，父親節前夕舉辦「愛你99派對」，除了教導病童製作水彩渲染及立體雕花卡片，對醫護人員表達感謝心意。

對於打針像家常便飯一樣，天真的大川今年五歲童言童語的說，「不害怕打針，希望趕快出院。」川爸說，2016年年底，大川每天晚上就喊肚子痛，連續一個月跑了四次小兒科、一次急診，醫生都說是胃脹氣，開薄荷膏。直到某天晚上突然發現大川腳上有需多像BB彈打過的瘀青痕跡，以為是孩子玩鬧受傷，沒想到隔天醒來，大川已經臉色發白，毫無血色，送急診抽血後才確診是白血病。

「醫生告訴我，白血病就是俗稱的血癌，當場眼淚就掉下來了」，川爸說，即使身為男人也難掩擔心。但隨著醫護人員的協助，以及和其他家長的扶持，他開始轉念，「大川的病就像兒童癌症裡的重感冒，至少打針吃藥能夠恢復健康。」

大川兩手都是滿滿的針孔，川爸說，大川怕痛，一天都要拔掉點滴的針頭七、八次，住院期間每天都喊著要回家。還好有兩名同樣罹癌的哥哥、姊姊每天都會來病房找他玩，分散了大川的注意力。但沒想到去年年底，兩人相繼離世，大川聽到玩伴的死訊後，告訴爸爸：「我不想要死掉。」開始積極配合醫生打針吃藥，如今療程已超過一半，再46周就能完成。

馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉表示，兒癌中最常見的當屬「急性白血病」，平均每年約有150多名幼童罹患該病，2到5歲為好發年紀，但家長不用擔心，白血病中的急性淋巴性白血病有9成以上的治癒率，住院2到5年接受化療藥劑等治療，追蹤五年；而骨隨性白血病也有75%的治癒率，住院約11個月，門診追總三年沒再復發極為痊癒。馬偕平均每年收治25名患者，成功治癒的孩子都能結婚生子正常生活。

葉庭吉也表示，兒癌比成人癌症還要複雜，除了病因難找，和孩子溝通，維持正常的社會關係更不容易，馬偕兒癌病房不僅有更高的醫護比，每周還會安排床邊老師為孩子複習功課以及給予心靈的安慰，如果孩子打完針或是完成化療，也要常常給予貼紙等禮物鼓勵，每個醫護人員都要學習如何和孩子溝通。

(中時 )