彰化縣協調成立件數達1萬3353件省下一座法院

2018年08月03日 15:45 中時 吳敏菁

員林市調解委員會委員賴愛蓮（右），榮獲服務年資行政院長獎及獨任縣長獎雙重獎項，彰化縣長魏明谷表揚。（吳敏菁攝）

彰化縣去年度受理調解案總件數有1萬4573件，調解成立件數達1萬3353件，調解成立比率91.63％，全國第一，彰化縣政府3日表揚績優調解人員，縣長魏明谷肯感謝協調委員，「以愛調和、用心化解」、「公平、公正、好公親」，每年為彰化省下一座法院，創造更詳和社會。

魏明谷表示，彰化縣各鄉鎮市聘任調解委員共有316位，每位委員都是地方賢達人士、意見領袖，對地方都很熟悉，所以當地方發生糾紛，能發揮調解的功效，透過說理、動之以情來調解，讓雙方握手言和，貢獻良多。

縣府舉行表揚，員林市調解委員會委員賴愛蓮，榮獲服務年資行政院長獎及獨任縣長獎雙重獎項。

「服務年資」績優委員榮獲總統感謝狀有陳金溝、服務滿30年；行政院長劉克孚、服務滿20年；「獨任調解」績優委員榮獲行政院長獎計有陳大錡、賴啟榮、謝清森、蒲耀宗、潘仲宇、黃正義、鄭秀卿、黃錫章、陳明仁、張嘉欽、曹粲、許翠娥、劉育文等13人；「獨任調解」績優委員榮獲法務部長獎計有蘇嘉慶1人；「獨任調解」績優委員榮獲縣長獎計有李威諭、林福松、吳碧珠、邱平正、林世明、洪義發、蔡瑞漢、李錦標、花世聰、葉尚雯、賴琳達、賴愛蓮、張勝雄、胡麗娜、陳錫澄、吳彩雲、徐錫恩、謝章啟、陳啟敏、陳宗佳、謝欽順、官美智等22人。

「轉介調解」榮獲法務部長獎計有黃憲政警員1人；「轉介調解」榮獲縣長獎警員計有陳慶豐、王韻詞、陳加樺、陳宗華、廖宥任、鄭丞佑、簡志龍、余政忠、張升瑛、李治憲、陳恬玉、劉哲銘、黃世曆、謝岳勳、蕭方盟、陳佳琳、陳俊亦、賴富武、施義宏等19人；「協同調解」榮獲縣長獎計有鎮民代表洪自然1人。

魏明谷表示，彰化縣各鄉鎮市聘任調解委員共有316位，每位委員都是地方賢達人士、意見領袖，對地方都很熟悉，所以當地方發生糾紛，能發揮調解的功效，透過說理、動之以情來調解，讓雙方握手言和，貢獻良多。

縣府舉行表揚，員林市調解委員會委員賴愛蓮，榮獲服務年資行政院長獎及獨任縣長獎雙重獎項。

「服務年資」績優委員榮獲總統感謝狀有陳金溝、服務滿30年；行政院長劉克孚、服務滿20年；「獨任調解」績優委員榮獲行政院長獎計有陳大錡、賴啟榮、謝清森、蒲耀宗、潘仲宇、黃正義、鄭秀卿、黃錫章、陳明仁、張嘉欽、曹粲、許翠娥、劉育文等13人；「獨任調解」績優委員榮獲法務部長獎計有蘇嘉慶1人；「獨任調解」績優委員榮獲縣長獎計有李威諭、林福松、吳碧珠、邱平正、林世明、洪義發、蔡瑞漢、李錦標、花世聰、葉尚雯、賴琳達、賴愛蓮、張勝雄、胡麗娜、陳錫澄、吳彩雲、徐錫恩、謝章啟、陳啟敏、陳宗佳、謝欽順、官美智等22人。

「轉介調解」榮獲法務部長獎計有黃憲政警員1人；「轉介調解」榮獲縣長獎警員計有陳慶豐、王韻詞、陳加樺、陳宗華、廖宥任、鄭丞佑、簡志龍、余政忠、張升瑛、李治憲、陳恬玉、劉哲銘、黃世曆、謝岳勳、蕭方盟、陳佳琳、陳俊亦、賴富武、施義宏等19人；「協同調解」榮獲縣長獎計有鎮民代表洪自然1人。

(中時 )