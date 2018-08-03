宅在家也能虧雞滑起來 潘朵啦「線上成人展」開跑！

2018年08月03日 15:48 中時電子報 吳品瑤

台灣成人娛樂領導品牌「潘朵啦」推出線上成人展。(潘朵啦提供)

每年都讓亞洲男性瘋狂的成人展即將開始，今年台灣成人娛樂領導品牌「潘朵啦」為了造福無法親臨現場的男性同胞們，旗下的高畫質隨選影音App「潘朵啦移動享樂」特別推出另類的「線上成人展」，讓大家炎炎夏日不用出門也能一飽眼福享受清涼的滋味。潘朵啦「線上成人展」將於8月期間每逢週三、週六兩晚於App內限定上映，無需門票免費入場外，參展女優的陣容更是極殺無比！出道15年AV魔女教主：吉澤明步、日本最優秀新人賞得主：桃乃木香奈、男女通殺最強小隻馬：椎名空、日本最強初戀系女優：天使萌、日本AV奧斯卡得主：大槻響……等等，共9位一線女優齊聚潘朵啦「線上成人展」。

除此之外，「潘朵啦移動享樂」App也在今年達到了百萬下載，為了慶祝百萬下載數，「線上成人展」舉辦期間潘朵啦更破天荒推出兩大史無前例的超值優惠，凡在活動期間儲值的用戶即可獲得100%的點數回饋，最高回饋竟高達價值新台幣一千元(每組帳號限儲一次)！且App內所有影片再全面限時下殺5折。

台灣兩大成人展在今年選在同天開展，日本當紅的女優將要同時降臨寶島，想必追逐女神的粉絲們一定會分身乏術急於趕場。不用擔心，本次來台的當紅女優在「潘朵啦移動享樂」App內你都見的到，而且還能用史上最划算的價格群覽全部女優的精彩作品。今年暑假「潘朵啦移動享樂」App要讓男性同胞們在線上線下都能被女神包圍一起虧雞滑起來！

(中時電子報)