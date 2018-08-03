七星潭大橋宛如脫臼位移 修復工程預計明年完工

2018年08月03日 15:48 中時 張祈

七星潭大橋受地震搖晃衝擊，左右晃動程度過大，橋身表面水泥、柏油剝落、破損。（張祈攝）

墊在橋樑及橋身間的「橋樑支承」位移，相當於關節脫臼。（張祈攝）

193線七星潭大橋206地震造成橋身嚴重受損，最大裂縫約15公分寬，部分橋面高低隆起，如同「海浪路面」，震後經專家學者數次勘查，證實七星潭大橋僅是「外觀嚴重、結構完善」，縣府建設處指出，復建工程預計9月底動工，預計明年5月完工。

七星潭大橋受地震搖晃衝擊，左右晃動程度過大，橋身表面水泥、柏油剝落、破損外，最嚴重的則是墊在橋樑及橋身間的「橋樑支承」位移，相當於關節脫臼，縣府建設處土木科長李國雲指出，修復工程概念就是用千斤頂撐起橋身，移回至原本的位置。

受到206地震影響，七星潭大橋受到嚴重毀損，包括橋面沉陷、路燈、人行道、護欄、隔音牆、引道路堤擠壓破，封橋約2周由縣府單位前往勘驗檢測，經專家學者評估確認主結構未受影響後，進行外觀、道路修復，便設有限高、限重立牌，僅開放3.5噸小型車通行。

花蓮縣政府震後向行政院公共工程會災後復建工程申請補助，核准補助2700萬元作為七星潭大橋修復經費，6月底完成橋樑規劃設計，花蓮縣政府建設處長鄧子榆指出，因橋樑支承復位需要複雜的工程運算，目前委託專家學者審查，預計8月中完成審查，9月動工，明年5月中旬完成七星潭大橋整體修復工作。

(中時 )