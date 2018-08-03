五都大飯店餐飲部門熄燈 新人婚宴被迫取消

五都大飯店餐飲部營收不如預期，忍痛關閉旗下豐采樓、炫鐵板燒，住房則不受影響。（王文吉攝）

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五都大飯店結束餐飲服務，造成10多對新人辦不成婚禮，除退還訂金，也轉介同業接手。（王文吉攝）
「五都」對外公告「因餐飲營運方針調整，本館餐飲部廳面暫停營業。」（王文吉攝）
「五都」旗下餐飲事業也暫停服務，館外宣傳海報還來不及撤下。（王文吉攝）
「五都」忍痛結束餐飲服務，但住房不受影響，櫃台仍有接待人員上班。（王文吉攝）
「五都」結束餐飲服務，似乎決定倉促，館外LED跑馬仍持續宣傳文定婚宴專案。（王文吉攝）
「五都」為豐原當地唯一四星級飯店，宴會廳富麗堂皇，是許多結婚新人首選。（王文吉翻攝）
「五都」為豐原當地唯一四星級飯店，宴會廳富麗堂皇，是許多結婚新人首選。（王文吉翻攝）

豐原唯一的星級飯店「五都大飯店」傳出營運不如預期，旗下豐采樓、炫鐵板燒暫停營業，住房則不受影響。消息一出許多常客不捨大喊「好可惜！」餐廳也因暫時熄燈，造成10多對新人辦不成婚禮。業界盛傳「五都」有意放棄餐飲，固守營收相對穩定的住房部分。

網友「丹丹」在臉書社團發問「有沒有五都大飯店喜宴的受害者自救團體？」她說，8月1日下午接到飯店電話通知，因飯店經營不善，餐廳部分停業，之後的喜宴都被單方面取消，「距離我的婚期不到3個月，至今飯店仍未有任何官方正式聲明或是道歉！」她緊急撥了一輪台中餐廳的電話，訂位狀況也不是很樂觀。

記者前往「五都大飯店」詢問，門口已張貼公告指出「因餐飲營運方針調整，本館餐飲部廳面暫停營業，住宿及客房早餐不受影響」，接待人員表示「我們不接受採訪」並關上大門。記者轉而致電飯店高層，總經理劉欣儒表示，她已於6月離職，之後營運情形她不了解。

五都大飯店旗下的豐采樓以精緻港點累積不少客層，炫鐵板燒走高檔路線，受到當地老饕喜愛。賴姓主管表示，「五都」已不接受餐飲及訂席服務，停業後仍有10餘檔婚宴未履約，除退還訂金，也轉介同業接手，有爭議的客人由專人聯繫，擇期協調，絕不會放任不管。

台中市消保官康馨壬表示，目前尚未接獲五都大飯店的消費糾紛，建議婚宴訂席最好與業者簽訂契約，以保障自身權益，若沒有簽訂契約，民眾可憑訂金收據，依民法「不能履行約定」主張要求加倍返還訂金。至於餐券部分，可向履約保證銀行要求返還足額費用，若沒有履約保證機制，則由業者負責足額退費。

(中時 )

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