團購夯店「春馨」無預警倒閉 積欠百萬薪

2018年08月03日 16:05 中時 柯宗緯

春鑫食品形象廣告強調清新又富有理想，但如今看來格外諷刺。（翻攝網路）

春鑫上個月還在人力銀行徵才。（翻攝網路）

以吐司香酥條在團購市場打響名號的夯店「春鑫食品」驚傳無預警倒閉！員工8月1日上班才發現工廠大門深鎖、人去樓空，員工擔心老闆捲款落跑，憤而向勞工局陳情，但目前尚未聯繫上李姓負責人，約有近60名員工7月薪水尚未拿到，約欠逾百萬元，連合作上下游廠商也討不到貨款，當了冤大頭。高市勞工局今（3）日表示，已請勞工盡速申請勞資爭議調解，協助後續事宜。

春鑫食品形象廣告自述，春鑫於1992年成立，供應各式吐司、漢堡、麵包，開發300多種品項，合作店家超過2000家，遍布各大連鎖早餐、餐廳、百貨商場，秉持服務第一、服務365天，有消費者鼓勵，更有信心深耕台灣、發揚國際，如今聽來諷刺。

其實，春鑫上個月還在人力銀行網站徵才，未料老闆突然落跑，也難怪員工認為老闆是惡意倒閉。近60名員工做白工，7月領不到薪水，怒向勞工局申訴。也有合作廠商抱怨，電話都不接，損失難以計算；更有廠商控訴，春馨是「有計畫」倒閉，「月底以前小姐還有接電話，根本算好時間要落跑」。

勞工局昨派員前往春鑫食品公司訪查，發現大門深鎖，無人應答。經查該公司107年5月份投保人數近60人，已請勞工盡速申請勞資爭議調解，協助後續事宜，若勞工提出積欠工資、資遣費或退休金之情事，亦會協助勞工辦理事業單位歇業事實認定，以利勞工後續向勞保局申請工資墊償。

(中時 )