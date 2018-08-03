與「月亮」有個約會！在家也能賞月 中秋禮盒華麗化身時尚燈具

2018年08月03日 16:05 中時 徐力剛

全新「帶我去月球」禮盒主打回收再利用特性，讓環保意識抬頭。（圖片提供／辻利茶舗）

「帶我去月球」禮盒化身時尚燈具，吸睛度百分百。（圖片提供／辻利茶舗）

全新「食光選集｜月亮變奏曲」中秋禮盒，即日起至9月21日開放預訂，8月31日前預購享95折優惠，每盒售價1280元。（圖片提供／誠品行旅）

「食光選集｜月亮變奏曲」靛藍色禮盒包裝典雅大方。（圖片提供／誠品行旅）

中秋節月圓人團圓，與家人團聚砌茶一壺品茗搭配美味月餅，共度歡樂時光。近年社群媒體發達，辻利茶舗、誠品行旅看準拍照打卡風潮，推出特色茶食商品搶攻檔期商機。

「辻利茶舗」攜手「不二堂」雙品牌合作，打造中秋限定「帶我去月球」禮盒，內含北綠抹茶茶包8入、不二堂烏龍米香餅6入、辻利抹茶米香餅6入，即日起線上門市開放預購。禮盒外層強調回收再利理念，以中秋「滿月」為設計主題，大啖美食後外盒變身華麗裝飾，裝上電池後可懸掛室內，夜晚不用出門，在家也能與佳人共賞月光。

不二堂連國輝總經理指出：「混‧是一種態度」，全新「北綠抹茶」精選頂級日本宇治抹茶以特殊比例混合台式四季春茶，延續辻利茶舗製茶傳統，經覆蓋蒸青10多道繁複工序，墨綠色茶葉質地細緻，以熱水沖煮頓時香氣四溢，淺綠色茶湯清逸而有韻味，入口四季春特有甘甜風味繚繞舌尖，尾韻微苦滋味醉人。

經典品項「不二堂烏龍米香餅」選用台灣黑米與凍頂茶製成，加入南瓜子、杏仁片增加層次感;另款「辻利抹茶米香餅」巧妙結合抹茶和濁水米2大元素，搭配花生、芝麻及麥芽香，讓人愈吃愈上癮。

辻利茶舗內田總經理表示，混得好‧可傳遞一杯茶的感動，辻利茶舗多年來秉持創新結合傳統精神，期許品牌與台灣消費者關係不僅提供抹茶產品，更是深耕在地文化。

古云：「月有陰晴圓缺日，心有高低浮沈時，月與心的交會，交織出不同的心情」。誠品行旅今年中秋推出「食光選集｜月亮變奏曲」中秋禮盒，找來當代藝術家黃本蕊作品「月亮變奏曲」為發想，以兔子尼尼（Nini）充滿內心話清澈眼神，搭配主廚運用傳統詩詞製作6款廣式月餅，包括蛋黃烏豆沙、桂圓蓮蓉、棗泥松子蛋黃、干貝XO醬、無花莓果與擂茶堅果蛋黃等口味，帶給饕客全新味覺感受。

人氣商品「蛋黃烏豆沙」取用蘇軾《中秋月》「此生此夜不長好，明月明年何處看」，主廚使用烏豆沙與蛋黃為食材，有遙望月夜天際之意，佐以鬆軟法式桔皮品嘗滋味一絕。全新「無花莓果」月餅則以申李商隱《嫦娥》「嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心」為繆思，將綜合莓果及藍莓揉合深藍色內餡隱喻為魔幻靈藥，再加入冬瓜醬與百香果泥燉煮，最後以乾燥藍莓粒與無花果點綴，層次感十足。禮盒包裝以靛藍色絲絨紙為材質，襯托金色剪影圖飾，宛如置身萬里無雲的美麗星空中。

(中時 )