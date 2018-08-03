七夕約會哪裡去？日月千禧以「極摯愛七夕情人套餐」款待重要的她

七夕限定「極摯愛七夕情人套餐」依主餐品項，售價自2680元 至3180元不等（需加10％服務費）。（圖片提供／台中日月千禧酒店）

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前菜「舒肥伊比利豬里肌」可感受里肌肉扎實口感。（圖片提供／台中日月千禧酒店）
甜點「草莓芭芭露、生巧克力、馬卡龍」3種美味一次滿足。（圖片提供／台中日月千禧酒店）
前30組預定「極摯愛七夕情人套餐」，即贈日月千禧小熊。（圖片提供／台中日月千禧酒店）

徐力剛/台北報導

男朋友還在煩惱七夕怎麼過？台中日月千禧酒店以美酒佳餚款待最重要的她，館內極炙牛排館8月11日至17日，推出限定版「極摯愛七夕情人套餐」，夜晚在14樓餐廳享用美食，鳥瞰大台中夜景，度過專屬倆人時光。

全新「極摯愛七夕情人套餐」以開胃小品「松葉蟹薄脆餅」拉開序幕，使用薄脆餅製成小型甜筒形狀，加入大量松葉蟹、海膽和奧賽嘉魚子醬，盡享奢華大海風味。前菜「舒肥伊比利豬里肌」嚴選西班牙伊比利豬為食材，經過醃漬、低溫烹調和炙燒等步驟，佐以酒漬蘋果、紫高麗燉菜極及芥末子醬點綴。

主餐提供紐西蘭國王鮭＆北海道干貝、A5日本宮崎牛肋眼、澳洲全和黑毛和牛AA9+等3種選擇，其中以「A5日本宮崎牛肋眼」尤為吸睛，主廚精選A5等級宮崎和牛肋眼部位入饌，透過低溫油封手法料理，靜置後炙燒，牛肉入口即化，油脂特有香氣包覆舌尖，愈吃愈上癮;喜愛穀飼和牛饕客不可錯過「澳洲全和黑毛和牛AA9+」，肉質豐厚香氣濃郁，讓人一試成主顧。

特色甜點「草莓芭芭露、生巧克力、馬卡龍」拼盤，集結3種美味於一身，草莓芭芭露輕盈口感，搭配生巧克力與馬卡龍，為戀情加溫。

七夕限定套餐好康加碼，即日起前30組訂位，即贈日月千禧小熊乙隻，訂餐時加點皮耶爵特級香檳2杯，可免費獲得寶格麗BVLGARI 護唇膏、護手霜組合乙組（內含護唇膏、護手霜各1）。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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