好幸運！花30元買牙線棒 雲端發票中百萬獎金

2018年08月03日 16:17 中時 張祈

連鎖商店開出雲端發票百萬獎金，店門前今天放鞭炮慶開獎。（張祈攝）

花蓮一民眾5月26日在連鎖商店購買一盒30元的牙線棒，刷載具存雲端發票，成為百萬幸運兒。（張祈攝）

花蓮一民眾5月26日在連鎖商店購買一盒30元的牙線棒，刷載具存雲端發票，竟意外成為雲端發票專屬獎項百萬元得主。（張祈攝）

超幸運！花蓮一民眾5月26日在連鎖商店購買一盒30元的牙線棒，刷載具存雲端發票，竟意外成為「雲端發票專屬獎項」得獎名單，抱走100萬元獎金，也是花蓮境內第二位雲端發票獲獎幸運兒，國稅局花蓮分局今由局長帶領團隊前往祝賀，店門也點鞭炮慶開獎。

連鎖超商中福店長徐明鴻指出，近年來使用載具存發票的民眾愈來愈多，使用人數又以中高年齡層居多，雖然不太記得當初購買民眾的樣貌，但對於店裡開出頭獎感到很興奮，之後會鼓勵消費者使用雲端發票，沾沾喜氣。

國稅局花蓮分局指出，目前花蓮可使用手機條碼的店家共有240間，申辦雲端發票的民眾共有8769名，去年整年度約有1700餘名申辦，今年累積至7月就有1200名申辦，雲端發票接受度提高，但市佔率仍有很大的空間，會持續努力推廣。

國稅局花蓮分局長張雅瑾今率隊前往開獎店家祝賀，她指出，今年起財政部特別增加「雲端發票專屬獎項」，每期加開15組100萬獎及1萬組2千元獎，既環抱又增加中獎機率，民眾可至財政部電子發票整合服務平台自行申辦，局內也設有專櫃位民眾服務。

(中時 )