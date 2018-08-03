富商愛吃嫩草 女兒閨密也娶回家

2018年08月03日 17:01 中時電子報 湯萱樂

這項婚姻引起當地社會議論(圖片截取自網路)

41歲的馬來西亞男子謝．阿布杜拉，在6月中旬娶了11歲泰國女童阿瑜當三老婆，婚禮照片在社群網站流傳開後，讓馬來西亞社會震驚又憤怒。據《紐約時報》報導阿瑜原本是謝．阿布杜拉14歲女兒諾拉奇拉的好友，這對好姊妹因為這場婚事而決裂，諾拉奇拉難過又憤怒地說，好友竟一夕變成後媽，「根本沒道理」！

11歲阿瑜（Ayu）一家人是泰國公民，平常住在馬來西亞東北部吉蘭丹州，以採橡膠為生，家境貧困。阿瑜沒有到學校受教育，因此經常跟著媽媽到諾拉奇拉媽媽的餐廳工作，才與她結為好友。然而，諾拉奇拉萬萬沒想到阿瑜竟會成為父親謝的第3任老婆，兩人的友誼也因此破裂。諾拉奇拉說：「我最要好的朋友現在成了我的後媽，這根本沒道理。」

謝．阿布杜拉的二老婆，與大老婆都對丈夫娶第3個老婆一事相當不滿。她們抱怨說：「丈夫對我們很小氣，卻有錢與阿瑜結婚，還帶她去度假。」不准我們搭乘他的馬自達（Mazda）運動型跑車，而且丈夫從來不照顧孩子，甚至不喜歡小孩，除了阿瑜以外。

謝．阿布杜拉是橡膠富商，他與大老婆及二老婆共育有6位子女，這些孩子介於5歲至18歲。他堅稱伊斯蘭教允許這段婚姻，並說自己得到阿瑜雙親的允許，絕對不會因為外界壓力而放棄新娘，「我愛她」，並強調自己會等到她16歲成年後再於馬來西亞註冊並同居。

11歲的小阿瑜也說自己愛丈夫，儘管他已經有2個妻子，但她還是很高興能與他結婚，更不在意別人的閒言閒語。

(中時電子報)