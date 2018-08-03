想辭職說不出口？花1萬塊錢…專人幫你搞定

2018年08月03日 16:35 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

想遞辭呈離開公司，某種程度就像和情人分手，不容易好聚好散。為免辭職出現人情糾葛、談判的折衝或繁瑣手續，日本便出現離職代辦的需求。「辭職代辦」是日本近來的熱門話題產業，執行委託案一次收費約為3-5萬日圓，日媒曾做過調查，竟然有近四成上班族願意嘗試這項服務，令人十分意外。

Yahoo!Japan進行的網路民調，10846票中有4178人想利用這項服務，等於每5人就有2人有此需求，比例高達4成，不少網友對此高接受度感到驚嘆。

離職代辦得做哪些事呢？從事辭職代辦的EXIT網站羅列的工作項目，其實就是搞定辭職所有的手續。例如從提出辭呈、與工作單位聯絡到取得離職書，全由他們一手包辦，委託人甚至不用再進公司。如果離職涉及年金、保險、公司宿舍或與公司的借貸問題，也含括在代辦之列。對於離職可能引起的訴訟風險，代辦公司也會請律師指導協助。

代辦離職收費從3萬到5萬日圓不等，視工作雇用型態而定。正式員工收費5萬日圓，打工族或約聘人員4萬日圓，第二次利用可享1萬日圓優惠，這筆費用並不便宜。

離職代辦《EXIT》網站負責人新野俊幸表示，會覺得收費高的人，是因為在覺得受到照顧的環境裡工作；對於那些只要想到公司的事情便覺得疲倦、想吐的人，這個費用其實「很便宜」。

(中時電子報)