查寧塔圖親身遇怪物 拔腿狂奔不敢回頭看

2018年08月03日 16:24 中時 潘鈺楨

米果與「小腳怪」正面接觸。（華納兄弟提供）

電影《小腳怪》由查寧塔圖（Channing Tatum）替主角雪怪「米果」配音，他透露這次配音喚起他不想記起的兒時噩夢，因為他記憶中，約莫7、8歲時，他曾經在河邊看過怪物！

查寧在密西西比河附近河口長大，記得有天下午他獨自在河口玩耍，突然看見巨大陰影從背後冒出，伴隨著陣陣陰風，他當時年紀太小，連回頭的勇氣都沒有，只好拔腿狂奔，等到跑到安全的地方後偷偷回頭，只撇見一道黑影一閃而過，「但那種壓迫感覺太逼真了，我一輩子都不會忘！」

《小腳怪》翻轉人類對未知生物的恐懼，以雪怪的巨大視角看人類，並且將人類定義為：未知的謎樣小腳生物。當這兩種互相害怕的生物相遇時會產生什麼樣的火花？導演兼編劇的凱瑞寇克派屈克說：「比起人類害怕的生物，地球上可能有更多生物很害怕人類。但因為我們很少看見身軀龐大的雪怪，因此稱他們為雪怪或是大腳怪，但說不定他們更膽小，更害怕我們，所以即使身軀那麼龐大，但他們的存在依舊是個謎，《小腳怪》的故事就是從彼此不了解的這個癥結點開始出發！」

《小腳怪》敘述一群居住在高山之巔的善良大雪怪，他們從未見過「小腳怪」，但是關於「小腳怪」的恐怖傳說卻是深信不移，年輕的米果也是從小聽著「小腳怪」的傳說長大，直到有一天，天上一隻冒著火的巨大「怪物」發出隆隆的巨響朝他衝過來，在一陣天搖地動之後，他發現「小腳怪」就出現在他眼前！這個事件讓他成為大紅人，但也造成雪人圈中的騷動，讓他更想一探這個世界的究竟，於是他縱身跳下生活了一輩子的高山之巔，隻身來到山腳下「小腳怪」們居住的世界，他準備帶一個活生生的「小腳怪」回家鄉，證實自己是對的，當他遇到「小腳怪」時，將會發生什麼稀奇古怪又歡樂的事情？

《小腳怪》除了查寧塔圖外，還有詹姆斯柯登、辛蒂亞、凡夫俗子、勒布朗詹姆斯、丹尼狄維托等多位知名藝人為電影發聲，中文版也由「最強怪物新人」安那與「台灣第一中鋒」曾文鼎配音。電影將於9月28日全台上映。

(中時 )