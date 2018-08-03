發文引爭議遭轟歧視陸配 蔡易餘聲明：歐美也有差別待遇

2018年08月03日 17:03 中時 楊孟立

民進黨立委蔡易餘前晚在臉書發文「中國從最近東亞青還是航線代碼一事處處打壓台灣，我們把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦！！」引起國民黨立委林麗嬋抨擊，蔡易餘人在荷蘭，今天透過辦公室發聲明稿指出，「即使是歐美先進國家在對來自不友善國家的移民，也是施予差別待遇。」

蔡易餘強調，該篇發文遭斷章取義，主要是呼籲台北市的選民，誰是真正用心擘畫市政藍圖，不是亂開非台北市長層級可以決定的政治支票，丁守中不是誤入叢林的小白兔，在選舉期間提出這種沒有邏輯的政治支票，「選民應有智慧分辨，到底是誰在挑撥族群議題！」

蔡易餘表示，面對中國從未排除對台灣的軍事侵略，甚至外交、經濟、及近期東亞青運主辦權的打壓，「中國仍屬獨裁國家，與台灣民主憲政有本質上的差異，必須在參政權上予以限制」，取得身分證，其實就是公民權的取得，以及公民權利的享有，即使是歐美先進國家在對來自不友善國家的移民，也是施予差別待遇。

蔡易餘主張，友善處理新住民權益。「憲法所保障的基本人權並非無限上綱，還必須與國家安全取得適度的平衡。」倘若，要讓陸配大量且快速入籍，應考慮修法讓陸配必須比照外配，先放棄國籍，而非只放棄中國原籍(戶籍)證明！

(中時 )