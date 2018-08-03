夏令營、音樂會　周末文山里輪番登場

2018年08月03日 17:04 中時 黃國峰

中市南屯區文山里，這個周末很熱鬧，其中已有15年歷史的文山里夏令營，4日星期六在文山里圖書館前廣場舉行，約有500名文山地區的小學生參與，活動中有各式闖關遊戲、DIY飛機射遠比賽，全程免費還有贈品可拿。周日8月5日晚上7點，在文山里的保安宮，則有國立台灣交響樂團的青年五重奏，這個周末文山里真是精彩萬分。

4日舉行的文山里夏令營有春社派出所、保安宮、葉晉榮診所、嶺東童軍團、文山社區發展協會、文山里北極星童軍團等一起參與，以｢造飛機、造飛機來到青草地｣為主軸，串起活動軸線。

小學生們以10人為一小隊，分工合作，上午挑戰跳跳鼓、疊疊樂、眼明手快等關卡，春社派出所也帶來暑期青春專案闖關遊戲，下午則有飛機擲遠比賽，每人可領取一份飛機工藝套件，自行DIY組合後，來比比誰的飛機最會飛，台中市警局警犬隊也會帶來警犬展示，活動預期新鮮又有趣。

周日8月5日晚上7點，則有國立台灣交響樂團的青年五重奏，在文山里的保安宮，進行精彩演出，滿山春色、四季紅、廟埕、思念故鄉、在水一方等耳熟能詳曲目輪番演奏。文山里長黃美玉表示，歡迎大家樓上招樓下，親企五十尬八十，攏總來參加，也感謝張廖萬堅服務處、台中市陽光城市發展協會等贊助音樂會，讓文山里民有機會聆賞高品質音樂會。

(中時 )