NBA「大鯊魚」尬鯊魚！ 歐尼爾入海親密共游

2018年08月03日 16:59 中時 潘鈺楨

俠客歐尼爾與鯊魚一起共游。（Discovery提供）

俠客歐尼爾進入海中鐵籠讓鯊魚圍觀。（Discovery提供）

Discovery頻道《鯊魚週》節目一播就是30年，，為歡慶《鯊魚週》走過30個年頭，Discovery頻道於8月5日起推出《鯊魚週30週年特輯》，節目將由地表最強求生專家貝爺打頭陣，對上海中霸主「超兇猛雙髻鯊魚」。平日上山下海都難不倒的貝爺將首度躍入鯊魚群中，被一群鯊魚包團的貝爺在海中是否可以展現高超求生本領全身而退？

曾經在聖母峰的冰天雪地、炙熱荒蕪的撒哈拉沙漠存活下來，被譽為地表最強的求生專家貝爾吉羅斯也到鯊魚週參一咖！這次貝爺要單獨挑戰的不是無人島、而是到神秘的百慕海三角洲，他將從92公尺的高空中倒入各式各樣的魚類內臟吸引鯊魚聚集，接著一躍而下，跳入這群被兇猛鯊魚給包圍著的海域，冒著一不小心就可能會被吞食的危險，想盡各種辦法逃離這片海岸！節目中貝爾為了要躲離雙髻鯊的追捕，身穿戴最新電場趨鯊裝備，與牠們近距離接觸，甚至潛入水中釋放一隻被釣線勾住的鼬鯊，一連三場單打獨鬥的超兇猛挑戰，貝爾能夠利用他的求生智慧與技能躲過一切嗎？

NBA湖人隊傳奇球星「大鯊魚」俠客歐尼爾也來參一腳，平常在球場上呼風喚雨的俠客此生最害怕的正是鯊魚！身高216公分、體重147公斤，傳奇球星俠客歐尼爾勘稱NBA史上傳奇中鋒之一，而其壯碩的外型及名字，也被眾人取了一個耳熟能詳的稱號–「大鯊魚」。儘管俠客歐尼爾在球場上呼風喚雨、威猛表現令人印象深刻，但在《鯊魚週：俠客會鯊魚》節目中卻徹底顛覆眾人想像，因為想不到他此生最害怕的生物居然正是鯊魚！

俠客甚至大爆料他每夜揮之不去自己與鯊魚、與被鯊魚吃下肚的惡夢，而接下《鯊魚週》主持棒後，俠客歐尼爾與喜劇演員羅伯里格爾合作，接受一連串的鯊魚體驗行程，試圖面對自己內心的恐懼。首先羅伯示範如何與鯊魚和平共處，邀請俠客在充滿鯊魚的海域一起滑著小船，而過程中羅伯卻不小心掉入海中，被十幾隻鯊魚包圍，瞬間讓岸上的俠客不知如何是好。而順利躲過鯊魚的包圍後，緊接著從觸摸鯊魚、一起漫遊開始，一步步突破俠客的心房，但他不知道的是後頭還有終極考驗，準備進入海中鐵籠與幾十隻鯊魚近距離親密接觸！拍攝過程中還一度不小心讓一隻小鯊魚闖入籠子中，嚇得俠客臉色發白、直呼：「好想回家！」，與在球場上的硬漢英姿截然不同。

此外，《鯊魚週》也將於奧運選手同時也是MMA綜合格鬥-超級巨星龍妲璐西以及二十幾位世界備受尊崇的海洋生物學家、科學機構合作，使用改良過的攝影機探索鯊魚的秘密生活Discovery頻道《鯊魚週30週年特輯》超鯊內容將於8月5日起每周日晚間8點播出。

Discovery頻道也將於8月11、12日在信義誠品店舉辦鯊魚週30週年的快閃吧，邀請粉絲們一起來同樂，詳細內容請鎖定Discovery頻道粉絲專頁。

(中時 )