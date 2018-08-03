金門再查獲走私動物 赫見1、2級保育類烏龜

2018年08月03日 17:04 中時 李金生

金廈「小三通」查獲3名台籍女子涉嫌夾帶烏龜272隻、松鼠7隻闖關入境。（李金生攝）

金廈「小三通」查獲3名台籍女子涉嫌夾帶烏龜272隻、松鼠7隻闖關入境。（李金生攝）

金廈「小三通」查獲3名台籍女子涉嫌夾帶烏龜272隻、松鼠7隻闖關入境。（海巡署金門查緝隊提供））

嫌犯的兩腿內、外側夾藏用黑色棉襪包裹的烏龜及松鼠。（海巡署金門查緝隊提供））

嫌犯的兩腿內、外側夾藏用黑色棉襪包裹的烏龜及松鼠。（海巡署金門查緝隊提供））

海巡署和海關說明查獲過程。（李金生攝）

金廈「小三通」昨（2）日查獲3名台籍女子涉嫌夾帶烏龜272隻、松鼠7隻闖關入境，其中不乏1、2級保育類野生動物，全案依違反〈野生動物保育法〉及〈動物傳染病防治條例〉等罪嫌移送金門地檢署偵辦。

這也是金門繼7月19日在尚義機場查獲3名旅客夾帶走私自大陸的長尾松鼠、綠繡眼和雪貂等活體動物共68隻闖關赴台，全數依法就地「安樂死」銷毀之後，再次查獲旅客走私活體動物。

海巡署金門查緝隊昨協同岸巡、海關和航警等單位聯合檢查時，發現自廈門「小三通」入境的陶姓台籍女子等3人衣著寬鬆，且走路姿勢與神色異常，搜身赫見她們的雙腿都用膠帶環繞綑綁，打開後兩腿內、外側夾藏用黑色棉襪包裹的烏龜及松鼠，清點結果共有烏龜272隻、松鼠7隻。

縣府農林科偕〈金門縣野生動物保育暨救援協會〉勘驗後，烏龜品種計有10類，其中不乏1級保育類大頭龜及2級黃緣閉殼龜、花背箱龜，今天下午已指派專人送往台北市立動物園收容安置。另松鼠品種則為歐亞紅松鼠，因有傳染狂犬病之虞，將依法安樂死銷毀。

(中時 )