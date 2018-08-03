台南》議員選戰 第9選區參選爆炸 10餘人搶6席！

2018年08月03日 17:27 中時 程炳璋

台南市安平區、南區參選爆炸，10餘人參選搶奪6席議員席次，4年前的議員選舉，國民黨與民進黨對決3比3，今年國民黨提名3人，民進黨提名4人，還有不少泛綠屬性的無黨籍參選人來參一腳，綠營選情堪慮，有參選人打出延續政治香火的悲情牌。

台南市第9選區藍綠分布相當，在上次議員選舉席次中，國民黨與民進黨議員席次3比3打平，今年議員選舉捲土重來，競爭更激烈，10餘人搶6席名額，民進黨高額提名4人，國民黨提名3人，一般預料，光是檯面上藍綠提名的人選，就有得拚，何況還有一堆脫黨參選的泛綠屬性參選人環伺在側。

南區議員參選人莊玉珠的公公蔡介雄是民進黨前身黨外時期的民主大老，在台南市政界舉足輕重，莊玉珠參政21年，3年2多前當選議員後，卻在台南市議長選舉中，因跑票爭議遭開除黨籍，4年來司法判決雖還她清白，已無法代表民進黨參選。

擔心蔡家的政治香火，會斷送在自己手上。莊玉珠3日以「一塊白布染到黑」形容3年多前議長選舉一戰受到的政治打壓與指責，讓她常坐在公公牌位前痛哭。

面對強敵環伺，莊玉珠3日出面呼籲選民相信蔡家這塊政治世家老招牌。不過一般預估，在今年參選爆炸的選區，沒有政黨奧援的參選人，需要有強烈的個人特質，才有辦法異軍突起，獲得矚目。

(中時 )