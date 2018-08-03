《引爆點》抗議大場面拍攝揭密 動員上百漁民警員

2018年08月03日 17:01 中時 潘鈺楨

吳慷仁（右）、姚以緹大潭拍攝。（牽猴子提供）

電影開場場面盛大，動員警力與當地漁民。（牽猴子提供）

國片《引爆點》導演莊景燊和編劇王莉雯，在最新幕後花絮分享，《引爆點》電影的一開場，是一場動員上百人，集結數十艘漁船、車輛，有漁民、警察、記者，還有主要演員聚集的一場大戲。為了這場戲劇組提早花一個多月的時間，和當地的民眾打好關係和了解環境，才有如此震撼又逼真的開場戲。

吳慷仁和姚以緹也首度和觀眾分享他們片中的角色。吳慷仁說到在《引爆點》首度飾演法醫這個職業：「但法醫也是人，當我要卸掉法醫這個身分時，就其實比較難演。因為在這角色身上除了要找到真相之外，還有他對自我的要求，以及因為他的專業認知，他是需要找到一個答案的，這個答案就是他的中心思想。」

姚以緹也提到在《引爆點》中詮釋檢察官的差異和挑戰：「其實《引爆點》中的角色個性勇敢又強勢，這和我本人不像，但我們都有很強的正義感和同理心，可以來面對社會的亂象！」

《引爆點》劇情描述漁民阿海被發現在一場大規模的抗爭活動中自焚身亡，這場由陳縣長帶領的抗爭迅速成為媒體焦點，阿海成為全國輿論英雄，污染漁村多年的通聯石化也因此遭主管機關勒令停工處分。自焚案的主辦檢察官金敏照不敢輕忽，周建生解剖阿海屍體後發現諸多疑點，他進一步調查發現更多疑問，於是展開調查發現驚人真相。電影8月31日在台上映。

《引爆點》特別和FNG合作，推出了為《引爆點》而特別設計的「天空」款寶特袋，此外也和CSD中衛，推出電影聯名款防霾口罩，兩項特別的周邊產品分別在flyingV與17Life獨家販售。這兩款《引爆點》電影預售票組合皆為499元，販售從即日起至8月19日，數量有限。

(中時 )