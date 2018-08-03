台中慈濟醫院結合警方演習 宣示急診暴力零容忍

台中慈濟醫院結合警方實施暴力應變演習，過程十分逼真。（王文吉攝）

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院方模擬酒醉病人不耐久候及黑道尋仇兩個狀況進行演練。（王文吉攝）
台中慈濟醫院實施暴力應變演習，希望能讓醫療人員面對暴力事件做出最好因應。（王文吉攝）

台中慈濟醫院3日下午舉行「急診暴力應變演習」，結合警方共同完成，過程逼真。急診室主任李冠儀指出，希望第一線醫療人員藉此熟悉因應之道，民眾也能了解醫療院所對暴力事件零容忍，以充分的準備保障一線醫護人員的安全，同時也保護就診民眾安全。

醫療暴力事件時有所聞，台中慈濟醫院「急診暴力應變演習」，以酒醉病人不耐久候及黑道尋仇兩個狀況進行演練，平日斯文有禮的醫院同仁，貼上紋身貼紙、一下追著醫護人員撂狠話，一下拿著球棒扮狠尋仇家。

護理同仁啟動「急診防暴應變」措施，按下警民連線並以電話通報，保全人員趕抵現場跟黑道展開攻防，頭家派出所也派出警車支援，精彩過程吸引不少人好奇圍觀。

急診室護理長王朝琳表示，急診暴力會直接影響病人安全，因為醫護人員會暫停所有醫療業務，當下就會導致病人救治停擺，所以一定要全力防堵。頭家派出所巡佐林金元則說，院區如有酒醉就醫民眾，應先知會保全，視狀況通報警方，3分鐘就會趕到處理，避免暴力發生。

李冠儀指出，台中市針對醫療暴力事件，只要有危害人身情形，都採取雙通報機制，24小時第一時間通報衛生單位以及地檢署，地檢署收到通報同時，警政單位也會同時啟動收案流程。醫院每年都會跟當地警政單位做暴力演習，目的是希望第一線醫療人員熟悉一旦遇到暴力事件時，能有最好的因應。

(中時 )

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