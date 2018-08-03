餐廳開張爆口角 黃曉明趙薇氣氛凍結

2018年08月03日 17:39 中時 蕭雅玲

趙薇與黃曉明多年好交情。（圖片提供：中天）

黃曉明在《中餐廳》擔任店經理。（圖片提供：中天）

趙薇在《中餐廳》擔任店長。（圖片提供：中天）

趙薇與黃曉明這對「初戀CP」，黃曉明曾公開承認大學時期暗戀趙薇，2人20多年好交情，這回首次在泰國合作經營《中餐廳》，才發現「相愛容易相處難」，為了慶祝中餐廳開張，擔任「店經理」的黃曉明，特地帶來《還珠格格》劇照作為鎮店之寶，惹得趙薇好氣又好笑，更發揮節儉的本性不斷提醒夥伴要控制成本，被網友笑稱是「省錢明」。

《中餐廳》營業第一天，店內員工手忙腳亂，趙薇連問黃曉明數次，「上一桌喝什麼跟我們說好嗎？」但黃曉明都沒回應，讓她忍不住拉高分貝問：「第一桌要什麼飲料？」黃曉明一臉茫然回：「一個可樂，兩個人要啤酒。」趙薇不悅回應：「我剛才一直問你，他要點什麼，你一直沒回答我。」讓場面一度尷尬。

2人為了工作爭執有時吵得太兇還嚇到製作單位，趙薇笑說：「正因為這麼多年感情，所以大家才沒遮攔。」節目殺青當天，趙薇特地向黃曉明致歉，笑稱：「自己又一次深深地傷害了他（黃曉明），我對他感到非常抱歉。」黃曉明也認為，生活中若有分岐，某一方一定要退讓，若雙方都不願退讓，場面會很難看，他說：「一旦碰到這種事情，我會退一步，道聲歉！」

(中時 )